Мартин Румп станет первым эстонцем, который выступит на престижной 24-часовой гонке Ле-Мана

В этом году Румпу, выступающему на европейской серии Ле-Ман в цветах Absolute Racing, возможность принять участие в гонке на выносливость выпала в последний момент, поскольку Team Hardpoint, который должен был соревноваться изначально, решил отказаться от гонок в классе LMGTE Am, и возможность присоединиться к стартам была предложена находящейся в резервном списке Absolute Racing.

Румп официально будет выступать от Team Hardpoint, но автомобиль будет готовить к соревнованиям Absolute Racing. Так же, как и в европейской серии Ле-Ман, на 24-часовой гонке на выносливость в следующие выходные в состав команды Румпа войдут также бельгиец Алессио Пикарьелло и индонезийский гонщик Эндрю Харианто. Гонщики будут выступать на Porsche 911 RSR-19.

«У меня нет слов. Я с самого начала своей карьеры мечтал об этой гонке. В этом сезоне мы работали ради того, чтобы заслужить место в ней на следующий год, но неожиданно сумели стартовать сейчас», - прокомментировал Румп.

Знаменитая гонка Ле-Ман 24 проходит с 1923 года. Это старейшее и известнейшее в мире соревнование кузовных автомобилей. За всю историю автоспорта Эстонии ни один гонщик еше не заслужил права принимать в ней участие.