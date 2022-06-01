День защиты детей в Таллинне: бесплатный зоопарк, роллердром и мероприятия для всей семьи

«В День защиты детей каждый взрослый мог бы задуматься о том, в каком мире растут наши дети - как те, у кого есть свой дом, так и те, у кого его, к сожалению, нет. Постараемся же не только сегодня, а каждый день, замечать, счастливы ли наши дети, окружены ли они заботой и любовью, или же мы, взрослые, можем сделать что-то еще для их благополучного детства и безопасного будущего, - сказала вице-мэр Бетина Бешкина. – Поздравляю с Днем защиты детей, и желаю, чтобы у всех нас находилось больше времени для столь ценных и незабываемых моментов в окружении детей и семьи».

Таллиннский зоопарк подготовил ко Дню защиты детей увлекательную программу для юных любителей животных и их родителей, посетителям в возрасте до 19 лет вход свободный. Перед Домом слона разместится площадка Центральной библиотеки, где состоится открытие традиционной программы «Лето с книгой». Библиотека приглашает ребят провести время за чтением и играми, а также принять участие в мастер-классах. Под руководством актеров театра Improteater дети смогут поучаствовать в различных занятиях, ролевых играх, и даже испытать удачу в охоте за сокровищами. Детские писатели Кайри Лоок и Кетлин Прийлинн представят свои книги. Программа Дня защиты детей в Таллиннском зоопарке (на эстонском языке): https://tallinnzoo.ee/lastekaitsepaev2022/.

В Летной гавани (Весиленнуки, 6) празднование Дня защиты детей будет проходить с 10 по 14 часов. В ходе мероприятия гости смогут ознакомиться со спасательным снаряжением и собаками, обученными спасению на воде. На открытой площадке пройдет научное представление «Безумный ученый». В яхтенной гавани все желающие смогут прокатиться на морском такси – отправления запланированы на 11, 12 и 13 часов. Мероприятия бесплатны, стоимость поездки - 5 евро.

На площадке боевых искусств в ласнамяэском парке Тондираба в 18.00 состоится уличное представление À la Folie цирковой студии Folie, а в 19.00 в парке Тондираба откроется роллердром. Сегодня роликовый парк будет работать до 21.00, по случаю Дня защиты детей прокат оборудования для ребят бесплатный. На первых порах роллердром будет работать в конце недели: по пятницам с 15.00 до 21.00, по субботам и воскресеньям с 12.00 до 21.00.

В районе Кристийне состоится праздник для всей семьи. При сотрудничестве управы района Кристийне, клуба Lions LC Tallinn Kristiine и футбольного клуба FC Flora в парке Ряэгу (Нымме теэ, 52) с 16 до 19 часов состоится благотворительный семейный праздник. На мероприятии можно будет посмотреть детское представление «Ведьмочка Мирелль идет в школу», попрыгать на батуте и принять участие в розыгрышах и соревнованиях. Позитивных эмоций и нотку волшебства в праздник добавят фокусник и аниматоры.

В Пыхья-Таллинне семейный праздник состоится во дворе общественного центра (Кари, 13). Запланированы выступления коллективов Коплиской школы по интересам, гости смогут насладиться представлением фокусника. Во дворе центра состоятся различные мастер-классы, детей ждут всевозможные развлечения: маскот Муниципальной полиции и техника, научный автобус, Teater 316, библиотечный велосипед и молодежный центр Пыхья-Таллинна. В 17.00 стартуют соревнования по скейтбордингу с участием сильнейших скейтеров со всей Эстонии. Испытать свои силы смогут все юные любители экстремального спорта, а победители получат призы.

Центр досуга Пирита в День защиты детей организует бесплатный кинопоказ. Воспитанники детских садов и ребята из начальных классов Пиритаской экономической гимназии в 10 часов начнут день с совместного просмотра мультфильма «Муми-тролль и комета». В 14 часов дети смогут посмотреть свежий эстонский приключенческий фильм «Башня наоборот», а в 16 часов в центре досуга молодежь приглашается на просмотр «Бэнкси. Расцвет нелегального искусства». Воспитанники детского сада «Пирита» в День защиты детей смогут активно провести время и поиграть в футбол под руководством профессионалов. Тренировки проведет FCI Levadia. В День защиты детей в центрах досуга Козе и Мяхе пройдут веселые игры.