Adven и Utilitas подписали соглашение об объединении сетевых зон центрального отопления: что изменится для потребителей?

После вступления сделки в силу снабжение сегодняшних клиентов Adven будет обеспечивать Utilitas, а цены для нынешних клиентов центрального отопления Adven и Utilitas в Таллинне будут уравнены. Сделка должна быть согласована Департаментом конкуренции.

Цель объединения сетевых зон центрального отопления заключается в том, чтобы обеспечить устойчивое решение в ситуации, когда рекордно высокая цена на природный газ вызвала большие различия в ценах на отопление различных сетевых зон. В настоящее время Utilitas и Adven управляют в общей сложности четырьмя зонами сети центрального отопления в Таллинне, которые обслуживают большую часть столичных потребителей центрального отопления. Utilitas для производства тепла с целью централизованного теплоснабжения в основном использует биомассу и отработанное тепло, а для покрытия пиковых нагрузок – природный газ. Котельные, которыми управляет Adven, сегодня работают только на природном газе.

«Adven Grupp придерживается сбалансированного подхода, при котором мы ищем наилучшее сочетание надежности снабжения, разумной цены и использования возобновляемых источников энергии. В нескольких регионах по всей Эстонии мы построили новые котельные на возобновляемых источниках энергии, другие подобные котельные также находятся в стадии планирования и строительства. В густонаселенном Таллинне нет простых и быстрых локальных решений, удобных для жителей, в то же время понятно, что потребитель ожидает немедленного смягчения роста цен на природный газ. Учитывая все обстоятельства, создание единой сетевой зоны казалось самым быстрым решением в нынешних условиях», – пояснил руководитель бизнеса Adven Grupp в странах Балтии Юхан Агурайуя, добавив, что для сегодняшних клиентов Adven в Таллинне объединение зон означает снижение цен на тепло.

«Сегодня клиент центрального отопления Utilitas в Таллинне использует более двух третей энергии, произведенной из возобновляемых и местных видов топлива. До 2009 года вся энергия производилась только из импортируемого природного газа. За прошедшие годы мы сделали крупномасштабные инвестиции в создание производственных мощностей на базе возобновляемых источников энергии, обеспечив таким образом стабильность цен для наших клиентов. В настоящее время сеть центрального отопления Utilitas покрывает большую часть Таллинна. Присоединение небольших сетей центрального отопления Adven и местных решений на основе природного газа к сети центрального отопления Utilitas позволит в дальнейшем применять единый подход в большей части Таллинна», – пояснил руководитель предприятий центрального отопления Utilitas Роберт Китт.

Компании представили содержание предварительного соглашения в Департамент конкуренции для рассмотрения и согласования. В случае одобрения со стороны Департамента конкуренции компании заключат договор об объединении сетей, чего они хотят достичь осенью 2022 года.

Преимуществом единой зоны центрального отопления, охватывающей большую часть Таллинна, является комбинация различных типов источников тепла, что обеспечивает гибкость и менее нестабильные цены, а также экономию за счет возникающего эффекта масштаба при планировании долгосрочных инвестиций. Объединение таллиннских сетей центрального отопления поддерживается также планом развития единой таллиннской сети центрального отопления, целью которого является обеспечение надежности снабжения и экологичного решения для всех клиентов. Какой будет цена на центральное отопление после объединения сетей, сегодня еще рано говорить, поскольку она зависит в первую очередь от изменений цен на топливо. Цену на услугу центрального отопления согласовывает Департамент конкуренции, который проверяет обоснованность затрат и соответствие доходности поставщика услуги разрешенному уровню.

В связи с возможными изменениями сегодняшним клиентам Adven ничего делать не нужно. Оказание услуги будет продолжаться бесперебойно и в случае смены предприятия теплоснабжения.

Если сетевые зоны будут объединены и появится единая сетевая зона, то она будет включать в себя сегодняшние сети Adven в Нымме, Пыхья-Таллинне, Кесклинне и Пирита, а также зону сети центрального отопления Utilitas в Таллинне.

Adven является ведущим поставщиком услуг в области энергии и водоснабжения в странах Северной Европы и Балтии с более чем 40-летним опытом. Компания управляет более чем 350 энергетическими центрами, общий объем производства которых составляет 5 ТВтч. В Эстонии Adven предлагает центральное отопление в 19 сетевых зонах, а также комплексное решение в виде услуги подачи пара, отопления и охлаждения Energy as a Service для промышленности в более чем 100 энергетических центрах.