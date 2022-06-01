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На радость автомобилистам: цены на нефть резко упали

rus.postimees.ee
На радость автомобилистам: цены на нефть резко упали
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Топливо.
Топливо. Фото: Tairo Lutter/Postimees

После вчерашнего роста цен на нефть стоимость черного золота резко упала, пишет Postimees.

Вчера утром, когда Евросоюз объявил о постепенных и частичных санкциях в отношении российской нефти, цена барреля нефти марки Brent превысила 123 доллара. Во второй половине дня, однако, наступил более глубокий спад, который к сегодняшнему дню обернулся небольшим ростом. По состоянию на сегодняшнее утро баррель Brent торговался по $115,46. По сравнению со вчерашним пиком, когда августовские фьючерсы достигли отметки в $122,84, снижение составляет целых 6,4%.

Теперь остается только ждать, когда этот спад доберется до автозаправок.

Баррель сырой нефти в США утром торговался с небольшим повышением до 114 долларов и также не оправился от вчерашнего падения. По оценке аналитиков Reuters, снижение цен на нефть может быть обусловлено санкциями, поскольку теперь у Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов появится возможность использовать свои дополнительные производственные мощности, так как им больше не придется учитывать Россию по соглашению ОПЕК+.

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