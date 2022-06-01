На радость автомобилистам: цены на нефть резко упали

Вчера утром, когда Евросоюз объявил о постепенных и частичных санкциях в отношении российской нефти, цена барреля нефти марки Brent превысила 123 доллара. Во второй половине дня, однако, наступил более глубокий спад, который к сегодняшнему дню обернулся небольшим ростом. По состоянию на сегодняшнее утро баррель Brent торговался по $115,46. По сравнению со вчерашним пиком, когда августовские фьючерсы достигли отметки в $122,84, снижение составляет целых 6,4%.

Теперь остается только ждать, когда этот спад доберется до автозаправок.