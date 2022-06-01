Медведев заявил, что у него нет иностранного имущества. А что с тосканскими виноградниками из расследования Навального?

Илья Елисеев приобрел тосканские виноградники в 2012 году. Сейчас ему принадлежат около 10% в одноименной итальянской компании Fatorria della Aiolla, следует из выписки из итальянского бизнес-реестра. Остальные - у кипрского офшора, который через общего директора связан с еще одной кипрской компанией Furcina Limited.

Furcina упоминалась в расследовании Навального именно как один из офшоров Елисеева, именно на эту фирму виноградники были оформлены при покупке в 2012 году.

В апреле 2022 года украинский журнал о спиртных напитках Drinks+ принимал участие в выставке виноделов в Вероне Vinintaly. В одном зале работал стенд тосканских виноградников Fattoria della Aiolla. Журналист украинского издания поговорил с их представителями, и они, как утверждало издание, якобы не скрывали, что винодельня принадлежит Дмитрию Медведеву. Сам экс-премьер к этому времени уже был под санкциями Евросоюза.

В самой винодельне сказали, что прокомментировать это утверждение Drinks+ может управляющий директор Светлана Кускова. Би-би-си отправила ей письмо и ожидает ответа.

Ранее Би-би-си дважды спрашивала финансовую полицию Италии, планируют ли они изучать возможную связь оказавшегося под санкциями Медведева с тосканскими виноградниками. Но там сообщили, что не дают никакой информации о "заморозке активов российских олигархов".

Однако ранее имущества, которое, возможно, связано с Медеведым, уже коснулись санкции.

Как в Финляндии задержали "яхту Медведева"

Среди активов, которые Алексей Навальный приписал семье Медведева, была и прогулочная яхта "Фотиния". По предположению политика, ее так могли назвать в честь грекоязычного варианта имени жены Дмитрия Медведева - Светланы.

"Фотиния" каждый год зимовала в специальном эллинге Kotka Yacht Store в бухте финского города Котка. Там было и в этом году: осенью 2021 года "Фотиния" вышла под российским флагом из Санкт-Петербурга и направилась в Финляндию через Финский залив. Там она и встретила войну.

После внесения Медведева в санкционные списки Евросоюза в марте 2022 года в Kotka Yacht Store пожаловали финские правоохранительные органы и задержали яхту на время установления ее возможной связи с Медведевым.

Yacht Фото: BBC

Она записана на московскую компанию "Инвестиционное содружество", которая до конца февраля вела к кипрскому офшору Furcina - тому же самому, которому раньше принадлежали и виноградники в Тоскане. Прямо в день начала войны с Украиной "Инвестиционное содружество" переписали на другую фирму, от которой, впрочем, можно в два клика добраться до структур, упомянутых в расследовании Навального.