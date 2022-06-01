С этой недели эстонский язык можно практиковать в языковых кафе

«Языковые кафе подходят для тех, кому сложно каждую неделю участвовать в регулярном изучении языка, но кто хотел бы получить поддержку в самостоятельном изучении языка и более смело общаться на эстонском языке. В языковом кафе не пишут, не выполняют упражнений и не зачитывают тексты. Всё внимание — на разговорной речи. Языковые кафе предоставляют возможность освободиться от будничной рутины и поупражняться в эстонском языке в приятной атмосфере вне стен класса», — сказала руководитель сферы консультирования Фонда интеграции Кятлин Кыверик.