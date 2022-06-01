Французские власти обвинили тренера «Ливерпуля» в беспорядках на финале ЛЧ

«Эти проблемы есть только в футболе с участием некоторых английских клубов. Поведение, неорганизованность и огромный рынок поддельных билетов. И напомню, что именно тренер «Ливерпуля» несколько дней назад призывал болельщиков приезжать во Францию даже без билетов», — сказал Дарманен.

Матч прошел на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Перед игрой тысячи болельщиков попытались проникнуть на стадион с фальшивыми билетами. Из-за этого многие фанаты, у которых были настоящие билеты, не смогли попасть на трибуны.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 59-й минуте Винисиус Жуниор.