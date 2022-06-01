Промах министра: гостендеры сопровождает запах коррупции и интриг

Прошлой осенью министр Лийна Керсна (Партия реформ) заключила на закупку экспресс-тестов для школ два договора, в которых быстро обнаружилось крупномасштабное нарушение закона, но на то, чтобы дать этому делу официальный ход, ушло недопустимо много времени - тем временем началась война в Украине, и это дало возможность для плетения политических интриг, пишет Postimees.