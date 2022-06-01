С 1 июня Elektrilevi повышает сетевую плату

В конце прошлого года предприятие Elering сообщило о 17-процентном росте стоимости своей услуги с 1 апреля этого года. Это изменение означает для Elektrilevi дополнительные расходы в объеме 12,1 млн евро.

Как пояснил председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм, поскольку на долю услуги передачи основной передающей сети приходится примерно 35% платы за сеть Elektrilevi, это напрямую влияет на стоимость сетевой услуги.

Вторая причина изменения цен — подорожание электроэнергии. Электросеть также нуждается в электроэнергии для ежедневной работы, и эти расходы увеличились для Elektrilevi на 48%.

Третьим фактором изменения цен Elektrilevi называет принятую Рийгикогу в конце прошлого года поправку к закону о конкуренции, согласно которой сетевые предприятия должны начать выплачивать Департаменту конкуренции за надзор 0,2 процента своего дохода от продаж, что для Elektrilevi означает выплату в этом году более 533 000 евро.