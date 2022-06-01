Ср, 1.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

С 1 июня Elektrilevi повышает сетевую плату

BNS
С 1 июня Elektrilevi повышает сетевую плату
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Elektrilevi слишком зависит от Eesti Energia, счел Департамент конкуренции.
Elektrilevi слишком зависит от Eesti Energia, счел Департамент конкуренции. Фото: Liis Treimann

Cо среды, 1 июня, предприятие Elektrilevi повышает плату на сетевые услуги на 10 процентов. Главной причиной повышения цен предприятие называет 17-процентное увеличение стоимости услуг передачи Elering.

В конце прошлого года предприятие Elering сообщило о 17-процентном росте стоимости своей услуги с 1 апреля этого года. Это изменение означает для Elektrilevi дополнительные расходы в объеме 12,1 млн евро.

Как пояснил председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм, поскольку на долю услуги передачи основной передающей сети приходится примерно 35% платы за сеть Elektrilevi, это напрямую влияет на стоимость сетевой услуги.

Вторая причина изменения цен — подорожание электроэнергии. Электросеть также нуждается в электроэнергии для ежедневной работы, и эти расходы увеличились для Elektrilevi на 48%.

Третьим фактором изменения цен Elektrilevi называет принятую Рийгикогу в конце прошлого года поправку к закону о конкуренции, согласно которой сетевые предприятия должны начать выплачивать Департаменту конкуренции за надзор 0,2 процента своего дохода от продаж, что для Elektrilevi означает выплату в этом году более 533 000 евро.

Увеличение сетевой платы одинаково для всех клиентов.

Ключевые слова
Наверх