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Кая Каллас рассказала, как лишить топлива "путинскую военную машину"

rus.postimees.ee
Кая Каллас рассказала, как лишить топлива "путинскую военную машину"
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Peaminister Kaja Kallas. 
Peaminister Kaja Kallas. Фото: Kenzo Tribouillard/AFP/Scanpix

Европа продолжает свой твердый курс по направлению к отказу от российских энергоносителей, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, комментируя достигнутое на встрече глав государств и правительств ЕС в Брюсселе соглашение о шестом пакете антироссийских санкций, пишет Rus.ERR.

"Шестой раунд санкций принят, и мы откажемся от поставок российских энергоносителей как можно скорее. Мы также должны начать работу над следующим раундом санкций сейчас, потому что мы не сделали достаточно, пока продолжается война и Украина в ней не победила", - сказала Каллас, слова которой приводит пресс-служба правительства.

"Мы поставили перед собой цель отказаться от российских энергоносителей при первой возможности, и чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее у военной машины Путина закончится топливо", - подчеркнула Кая Каллас.

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