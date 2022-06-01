Кая Каллас рассказала, как лишить топлива "путинскую военную машину"

"Шестой раунд санкций принят, и мы откажемся от поставок российских энергоносителей как можно скорее. Мы также должны начать работу над следующим раундом санкций сейчас, потому что мы не сделали достаточно, пока продолжается война и Украина в ней не победила", - сказала Каллас, слова которой приводит пресс-служба правительства.