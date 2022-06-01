Европа продолжает свой твердый курс по направлению к отказу от российских энергоносителей, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, комментируя достигнутое на встрече глав государств и правительств ЕС в Брюсселе соглашение о шестом пакете антироссийских санкций, пишет Rus.ERR.
Кая Каллас рассказала, как лишить топлива "путинскую военную машину"
Кая Каллас рассказала, как лишить топлива "путинскую военную машину"
"Шестой раунд санкций принят, и мы откажемся от поставок российских энергоносителей как можно скорее. Мы также должны начать работу над следующим раундом санкций сейчас, потому что мы не сделали достаточно, пока продолжается война и Украина в ней не победила", - сказала Каллас, слова которой приводит пресс-служба правительства.
"Мы поставили перед собой цель отказаться от российских энергоносителей при первой возможности, и чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее у военной машины Путина закончится топливо", - подчеркнула Кая Каллас.
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