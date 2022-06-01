Оппозиция вызвала вице-мэра Новикова на ковер из-за скандала в TLT

«Шикарный образ жизни руководителей принадлежащего городу предприятия общественного транспорта вновь стал достоянием общественности. На сей раз в результате работы СМИ таллиннские налогоплательщики узнали, как руководители принадлежащего им и содержащегося на их средства предприятия получают ученые степени в дорогих университетах за счет фирмы. На это потрачено почти 50 000 евро. Кроме обучения налогоплательщики оплачивали и все иные связанные с поездками расходы, например, гостиницы, билеты на самолет и командировочные», - отметила оппозиция.

«Речь идет не о первом случае разбазаривания денег налогоплательщиков на предприятии Таллиннского городского транспорта. И раньше мы читали о зарубежных поездках с дорогим алкоголем руководства фирмы. Как и о покупке бильярдных столов, дорогой мебели и люксовых микроавтобусов», - говорится в заявлении.

«Исходя из приведенного выше, мы просим вице-мэра, отвечающего за сферу транспорта, который также является и председателем совета TLT, явиться и отчитаться об использовании денег налогоплательщика на принадлежащем городу предприятии», - написали председатель фракции «Ээсти-200» Марек Рейнаас, председатель фракции EKRE Март Каллас, представитель фракции «Отечества» Урмас Рейнсалу и председатель фракции Партии реформ Кристен Михал.