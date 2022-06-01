Получен крупный кредит для строительства нового жилого района рядом с озером Харку

«На сегодняшнем нестабильном рынке надежность застройщика и его способность выполнить свои обещания становятся для покупателя недвижимости особенно важными. Договор, заключенный с Bigbank, дает нашим клиентам дополнительную уверенность в том, что строительство дома их мечты будет завершено в оговоренном виде и в оговоренные сроки», — подчеркнул член правления Liven Михкель Симсон.

По его словам в новом жилом районе Iseära в течение трех лет будут построены в общей сложности почти 400 боксов рядных домов энергетического класса A.

Аймар Роосалу, руководитель подразделения корпоративного банкинга Bigbank, сказал, что банк и раньше финансировал проекты фирмы Liven. «Сильный застройщик, продуманная концепция и хороший район – аргументы, на основании которых Bigbank принял решение финансировать проект Iseära в объёме 11,3 миллиона евро», – пояснил Роосалу, отметив также, что рынок недвижимости остается очень активным несмотря на серьезные кризисы последних лет.

«На таллиннском рынке мало хорошего товара, а предварительные продажи в Iseära были очень впечатляющими», — добавил Роосалу.

Одной из важных сильных сторон строящегося неподалеку от озера Харку жилого района является свобода выбора. «Рядные дома в Iseära будут действительно обладать особенной индивидуальностью, потому что у клиента будет гораздо больше, чем обычно, возможностей высказать свои пожелания при планировании и отделке своего нового дома», — подчеркнул Симсон и добавил, что при желании недвижимость можно приобрести даже с мебелью.