Соцдемы отозвали подписи под законопроектом о повышении детских пособий

«Социал-демократы считают, что в сегодняшней ситуации с безопасностью развал правительства и замена его новой коалицией - это опасно, и такого шага мы не поддержим», - сказал Ляэнеметс, добавив, что это и является причиной, почему подписи отзываются, и это не означает, что партия не поддерживает идею повышения пособий. Он обратил внимание на то, что аналогичный законопроект его партия отправляла в Рийгикогу еще раньше.