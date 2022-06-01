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Соцдемы отозвали подписи под законопроектом о повышении детских пособий

rus.postimees.ee
Соцдемы отозвали подписи под законопроектом о повышении детских пособий
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Лаури Ляэнеметс.
Лаури Ляэнеметс. Фото: Dmitri Kotjuh

Правление Социал-демократической партии Эстонии решило отозвать подпись членов партии под законопроектом о повышении детских пособий, поскольку под его прикрытием пытаются создать новое правительство.

Лидер партии Лаури Ляэнеметс сказал, что правление считает правильным отозвать подписи, поскольку в последние дни было получено подтверждение плана Центристской партии, EKRE и «Отечества» развалить нынешнее правительство, прикрывшись законопроектом.

«Социал-демократы считают, что в сегодняшней ситуации с безопасностью развал правительства и замена его новой коалицией - это опасно, и такого шага мы не поддержим», - сказал Ляэнеметс, добавив, что это и является причиной, почему подписи отзываются, и это не означает, что партия не поддерживает идею повышения пособий. Он обратил внимание на то, что аналогичный законопроект его партия отправляла в Рийгикогу еще раньше.

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