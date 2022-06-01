Административный суд впервые признал требование ковид-паспорта недействительным

В суд обратились 56 человек, которые якобы не могли участвовать в общественной жизни, поскольку у них не было действующих ковид-паспортов, подтверждающих, что они были привиты или перенесли ковид.

Суд установил, что некоторые положения Закона о предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними (NETS) были неконституционными, и поэтому установленное правительством требование о ковид-паспорте было нелегитимным.

Адвокаты Ellex Raidla Антс Нымпер и Кайри Килги, представлявшие правительство в суде, считают это решение удивительным, поскольку в тот же день Таллиннский административный суд вынес еще два решения по спорам о коронавирусе, в которых жалобы были отклонены, а Закон о предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними был признан соответствующим Конституции.

«Всего Таллиннский административный суд вынес 16 окончательных постановлений по спорам о короне, семь из них уже вступили в силу. Постановление во вторник было первым, в котором суд вынес решение в пользу заявителей, и это решение еще не вступило в силу», — отметила Килги.

Административный суд передал спор в Верховный суд, что дает возможность получить заключение по вопросу, имеющему большое значение для общества.

«Поскольку в настоящее время Рийгикогу рассматривает проект поправок в NETS, по которому мнения юристов все еще расходятся, то мы надеемся, что решение Верховного суда внесет в этот спор правовую определенность, на котором будет строиться будущая государственная стратегия борьбы с коронавирусом», — добавил Нымпер.