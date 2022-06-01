Карилайд: соцдемы хотят в коалицию с реформистами

по словам политика, небывалый энтузиазм поддержать законопроект о повышении семейных пособий сменился попытками вести политические игры во имя реализации личных амбиций. Соцдемы не устояли под нажимом реформистов и через два дня после голосования по законопроекту о повышении детских пособий решили отказаться от своего намерения содействовать росту благосостояния семей с детьми.

Из опроса, проведенного по заказу фонда Pere Sihtkapital выяснилось, что 81% респондентов считают, что государство должно принимать больше участия в поддержке рождаемости и воспитании детей. Находящийся в парламенте в производстве законопроект о повышении детских пособий поддерживают 68% ответивших – т.е. более, чем две трети. Поддерживающих законопроект – большинство, причем независимо от политических предпочтений. Например, среди избирателей Партии реформ считают, что государство должно больше поддерживать семьи с детьми 71%, среди избирателей центристской партии - 90%.