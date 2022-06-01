Велопатрули Таллиннской скорой помощи со среды выходят на дежурства

«Нынешним летом можно предположить, что туризм восстановится и в Старом городе вновь потребуется присутствие скорой помощи. Мы запускаем велопатрули в том же виде, как это было в прежние годы, то есть в течение 12 часов в Старом городе и центре столицы будет находиться патруль скорой помощи в количестве двух медиков на велосипедах», - сказал главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.

«Велопатруль скорой помощи по составу и оснащению очень схож с обычной бригадой. Вызовы поступают по номеру 112, велопатруль обслуживает нуждающихся в помощи на улице или в общественных местах. Если возникнет потребность отправить пациента в больницу, то патруль вызовет машину скорой помощи», - объяснил Адлас.

По его словам, плюс велобригады в том, что она быстрее может передвигаться по узким улочкам, если там находятся уличные кафе и перемещается большое количество людей: «В очень плохую погоду велопатруль работать не будет».