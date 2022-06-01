Перепись ⟩ Население Эстонии и число эстонцев увеличились

На момент переписи, т. е. 31 декабря 2021 года, в Эстонии постоянно проживает 1 331 824 человека, что на 2,9% больше, чем десять лет назад при предыдущей переписи. Мужчины составляют 47,6%, их доля увеличилась на 1,2 процентных пункта. Доля женщин составляет 52,4%. Среднему жителю Эстонии 42,2 года, что на 1,4 года старше среднего жителя в 2011 году.

«Положительный аспект старения населения заключается в том, что увеличилось количество людей в возрасте 80 лет и старше, то есть продолжительность жизни у нас увеличивается, особенно это заметно среди мужчин. По сравнению с предыдущей переписью мужчины стали жить на три, а женщины – на 1,7 года дольше. Вызовом в численности населения является доля женщин детородного возраста, которая уменьшилась, но небольшим облегчением является увеличение числа детей, рожденных на одну женщину, и увеличение общего числа детей», – прокомментировала ведущий аналитик отдела статистики народонаселения и социальных дел Департамента статистики.

За последние десять лет количество детей (0–14 лет) и пожилых людей (65+) в Эстонии увеличилось, а количество людей трудоспособного возраста уменьшилось. В Эстонии постоянно проживает 217 799 детей, и за десять лет это число увеличилось на 8,2%. Всего насчитывается 272 146 пожилых людей, что на 15,7% больше, чем десять лет назад. Людей трудоспособного возраста насчитывается 841 851 человек, что на 2,8% меньше.

Фото: Statistikaamet

В городах проживает 61,2% населения, или 815 003 человека, что на 4% больше, чем в 2011 году. Население регионов малых городов за десять лет выросло на 11,4%. По словам Терье Трасберг, субурбанизация продолжается. «Стремление селиться в больших городах стабилизировалось или подходит к концу, но позитивных новостей для сельской местности по-прежнему недостаточно — семьи с детьми, в частности, теперь предпочитают маленькие города, расположенные вокруг больших городов», – пояснила Трасберг.

По данным переписи, население Эстонии стало намного разнообразнее, чем в 2011 году, но увеличилось и количество лиц эстонской национальности. «За последние 10 лет в Эстонии увеличилось количество представителей различных национальностей, гражданств и родных языков, но это изменение произошло не за счет эстонцев, доля которых осталась почти на прежнем уровне. Количество людей, говорящих на эстонском языке как на родном, также остается стабильным. Добавилось количество новых граждан Эстонии, а количество граждан России и Белоруссии сокращается», – заключила Трасберг.

В Эстонии проживают люди 211 различных национальностей, что на 31 национальность больше, чем 10 лет назад. В Эстонии представлены гражданства 151 различных стран, что на 33 больше, чем 10 лет назад. 69,1% жителей Эстонии имеют эстонское гражданство. 20 лет назад эта доля составляла 67,9%.

За 10 лет количество эстонцев увеличилось почти на 2%, количество русских уменьшилось на 3,4%, а количество белорусов уменьшилось на 7,7%. На 23% увеличилось количество украинцев (в эту статистику не входят военные беженцы, приехавшие в Эстонию после переписи), количество латышей увеличилось на целых 117%.