Влияние войны на экономический рост станет очевидным только в будущем

Резкий рост цен, измеренный в текущих ценах, привел к очень быстрому экономическому росту, достигшему 19,7% в первом квартале; при этом его двузначный показатель сохраняется со второго квартала прошлого года.

Согласно оценке Евростата, в апреле рост цен ускорился еще больше, достигнув нового рекорда в 20,1 процента, по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В то же время реальный ВВП, из которого рассчитывается влияние роста цен, вырос всего на 0,1% в первом квартале по сравнению с предыдущим кварталом. «Причиной такого слабого роста стал сильный рост в последнем квартале прошлого года, на который существенно повлияла разовая крупная сделка по экспорту лицензии на использование автомобильного программного обеспечения Volkswagen», — написал главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

По сравнению с предыдущими кварталами экономический рост не был столь широкомасштабным. Почти в половине областей экономической деятельности темпы экономического роста замедлились. По словам Мертсина, две трети объема экономического роста в первом квартале пришлись на два вида деятельности: сектор ИКТ и обрабатывающую промышленность. Основным видом деятельности, тормозящим экономику, был энергетический сектор. Торговля и финансовый сектор, пережившие спад, также сыграли большую негативную роль.

По словам экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, влияние украинской войны на экономический рост пока не видно, но оно проявляется в структуре спроса. Из-за неопределенности компании приобрели больше запасов, чем раньше. «Приобретение запасов дает надежду на то, что цепочки поставок, связанные с Россией, будут плавно реструктурированы, а замена поставок снизит активность компаний меньше, чем опасались», — отметил он.

Общее чувство уверенности в экономике Эстонии стремительно падает с осени прошлого года, но такого падения, как два года назад во время коронавирусного шока, не было. Текущий уровень чувства уверенности близок к уровню, наблюдавшемуся в начале пандемии, но значительно ниже максимумов 2017–2018 годов, когда экономика выросла на 5,8% и 4,1% соответственно. Хотя чувство уверенности в производственном секторе немного ослабло, в мае оно все еще было намного сильнее, чем во время недавнего пика в 2017 году. Однако чувство уверенности в сфере услуг, строительства и потребления снизилось больше.