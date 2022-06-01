По сравнению с прошлым годом валовой внутренний продукт (ВВП) вырос в первом квартале на 4,3 процента в постоянных ценах. В текущих ценах ВВП увеличился до 8 миллиардов евро.
Влияние войны на экономический рост станет очевидным только в будущем
Резкий рост цен, измеренный в текущих ценах, привел к очень быстрому экономическому росту, достигшему 19,7% в первом квартале; при этом его двузначный показатель сохраняется со второго квартала прошлого года.
Согласно оценке Евростата, в апреле рост цен ускорился еще больше, достигнув нового рекорда в 20,1 процента, по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
В то же время реальный ВВП, из которого рассчитывается влияние роста цен, вырос всего на 0,1% в первом квартале по сравнению с предыдущим кварталом. «Причиной такого слабого роста стал сильный рост в последнем квартале прошлого года, на который существенно повлияла разовая крупная сделка по экспорту лицензии на использование автомобильного программного обеспечения Volkswagen», — написал главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
По сравнению с предыдущими кварталами экономический рост не был столь широкомасштабным. Почти в половине областей экономической деятельности темпы экономического роста замедлились. По словам Мертсина, две трети объема экономического роста в первом квартале пришлись на два вида деятельности: сектор ИКТ и обрабатывающую промышленность. Основным видом деятельности, тормозящим экономику, был энергетический сектор. Торговля и финансовый сектор, пережившие спад, также сыграли большую негативную роль.
По словам экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, влияние украинской войны на экономический рост пока не видно, но оно проявляется в структуре спроса. Из-за неопределенности компании приобрели больше запасов, чем раньше. «Приобретение запасов дает надежду на то, что цепочки поставок, связанные с Россией, будут плавно реструктурированы, а замена поставок снизит активность компаний меньше, чем опасались», — отметил он.
Общее чувство уверенности в экономике Эстонии стремительно падает с осени прошлого года, но такого падения, как два года назад во время коронавирусного шока, не было. Текущий уровень чувства уверенности близок к уровню, наблюдавшемуся в начале пандемии, но значительно ниже максимумов 2017–2018 годов, когда экономика выросла на 5,8% и 4,1% соответственно. Хотя чувство уверенности в производственном секторе немного ослабло, в мае оно все еще было намного сильнее, чем во время недавнего пика в 2017 году. Однако чувство уверенности в сфере услуг, строительства и потребления снизилось больше.
Прогноз роста у торговых партнеров Эстонии ухудшился, но внешний спрос должен продолжать обеспечивать экспортные возможности в этом году. Китай, в условиях нетерпимости к распространению коронавируса, осторожно возобновляет работу своей экономики, что постепенно ослабит глобальные перебои в поставках, но эффект не может быть быстрым. Перебои в производстве и поставках, высокие цены на производственные и потребительские товары, а также повышенная неопределенность будут по-прежнему сдерживать рост. В то же время, фирмы по-прежнему способны переложить повышение цен на свою продукцию на другие фирмы и конечных потребителей, что отражается в быстрой инфляции. В этом году ожидается рост в ряде видов деятельности сектора услуг, которые больше других пострадали от пандемии, но его может сдерживать снижение покупательной способности.
Дополнительный вклад в частное потребление должен внести высокий уровень использования сбережений, рост числа иностранных туристов и приток украинских военных беженцев, которые в начале года составляли 3% населения Эстонии. Хотя ближайшие перспективы роста для Эстонии и наших торговых партнеров ухудшаются, в этом году ожидается рост экономики. Прогноз экономического роста Swedbank, опубликованный в начале апреля, составляет 1,5%.
По мнению аналитика отдела фискальной политики Минфина Мадиса Абена, ускоряющийся рост цен в конце года начал подрывать доверие производителей и потребителей.
«Война и сопровождающий ее рост цен еще больше ухудшили экономическую ситуацию, и смягчения экономических санкций не ожидается. Поэтому есть опасения, что экономические условия будут ухудшаться», — сказал он.
Данные по розничной торговле, опубликованные в понедельник, также указывают на ухудшение экономической ситуации. По сравнению с апрелем прошлого года выручка от продаж в постоянных ценах увеличилась на 12 процентов. По сравнению с мартом выручка от реализации предприятий розничной торговли в апреле снизилась на шесть процентов.
«Хотя на показателях розничных продаж за апрель прошлого года сказалось влияние закрытия торговых центров, два других фактора могут свидетельствовать о том, что наша структура потребления начала меняться», — сказал экономический аналитик LHV Хейдо Витсур.
«А именно, исходя из сезонных и календарных данных, продажи снизились на два процента по сравнению с предыдущим месяцем, и в течение длительного периода времени выручка от продаж продовольственных магазинов начала снижаться».