Россия наращивает военную группировку в Арктике, обвиняя США в конфронтации

Состав группировки береговых войск Северного флота РФ нарастят и обеспечат современным вооружением. Об этом в Международный день защиты детей 1 июня заявил командующий флотом Александр Моисеев.



«Предусмотрено наращивание боевых возможностей группировки береговых войск, предусматривающее поэтапное наращивание количественного и качественного состава, в том числе перевооружение на современные и новые образцы ВВСТ (вооружений, военной и специальной техники – прим.ред.)", - заявил Моисеев журналистам в среду.



В 2022 году доля современного вооружения на Северном флоте превысит 60%. До конца года пройдет 19 испытательных стрельб.



«Значительный ресурс Северного флота задействован в обеспечении испытаний новых образцов вооружения и военной техники: боевых кораблей и подводных лодок, а также морского оружия, - рассказал Моисеев. - Не менее важной задачей является подготовка новейших атомных подводных крейсеров "Князь Олег" и "Новосибирск" к межфлотскому переходу с Северного флота на Тихоокеанский».



Усиление военного присутствия РФ в Арктике командующий Северным флотом объяснил действиями США, но при этом рассказывал про планы расширения НАТО за счет вхождения в альянс новых членов на Балтийском море.



«Соединенные Штаты явно идут на конфронтацию с Россией, реализуя замыслы расширения альянса за счет вхождения в НАТО Финляндии и Швеции. Все это нас не может не беспокоить. Мы должны принимать адекватные меры, и нет сомнений, что они будут приняты», - объясняется Моисеев.



16 мая верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швеций, поэтому их вхождение в НАТО «угрозы не создает». 1 июня командующий Северным флотом России утверждает, что страны НАТО наращивают активность в Арктике, а военно-технические решения Москвы в регионе не причина, а следствие.



«Только за период с декабря 2021 по май 2022 года в регионе проведено не менее девяти мероприятий оперативной и боевой подготовки национальных и объединенных вооруженных сил стран НАТО, - заявил Моисеев. - Именно они [США, Канада, Норвегия] уже обладают достаточно развитой инфраструктурой, в том числе двойного - гражданского и военного назначения, продолжают ее совершенствование и строительство новых объектов. Исландия фактически уже стала плацдармом НАТО, Норвегия – становится».



Командующий Северным флотом посетовал на регулярные полеты стратегической бомбардировочной авиации США над акваториями Норвежского и Гренландского морей, утверждая, что действия России в Арктике – это «восстановление позиций в регионе, утраченных при распаде СССР».



Россия планирует реконструировать два арктических порта двойного назначения Тикси и Диксон. Моисеев уточнил, что модернизация этих портов позволит «на постоянной основе базировать корабли в период летней навигации, а в перспективе, с поступлением новых кораблей ледового класса – круглогодично». О сроках реализации заявленных планов не сообщается.



20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на фоне расширения НАТО до конца 2022 года в Западном военном округе РФ (все регионы центральной России, включая Псковскую, Ленинградскую области и Карелию – прим.ред.) будут созданы 12 новых воинских частей и подразделений.



О причинах и последствиях расширения НАТО за счет Финляндии и Швеции читайте на Rus.Postimees интервью с политологом Александром Бауновым.