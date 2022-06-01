Разведка Эстонии: РФ продолжает укреплять свое присутствие на оккупированных территориях

Общая информация

Российская Федерация (РФ) продолжает укреплять свое присутствие на оккупированных территориях. Насколько известно, запускаются проекты по восстановлению предоставления различных услуг. Имеются сведения о том, что РФ решила направить средства на управление захваченными территориями из бюджетов субъектов федерации. Местами денежная масса изымается из зарплатных фондов муниципалитетов – ее оформляют в качестве «добровольных» пожертвований. Якобы РФ распределила ответственность за содержание оккупированными территориями между регионами.

Харьковское направление (Восток)

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжили обстрелы в Харьковской области. Судя по всему, 31 мая российские войска на данном направлении не продвигались. Согласно информации украинских сил, в области размещены подразделения Западного военного округа, которым поставлена задача препятствовать выходу вооруженных сил Украины (ВСУ) на границу с Россией.

Усилия ВС РФ сконцентрированы на юго-востоке от Изюма и юго-западе от Лимана – российские войска пытаются двигаться в сторону Славянска. При этом они продолжают проводить перегруппировку сил на Изюмском плацдарме. Вероятно, эти мероприятия являются частью подготовки к возобновлению наступления в юго-восточном направлении.

В течение суток российские войска предприняли ряд небольших и безуспешных атак в сторону Славянска. ВС РФ продолжили воздействовать на оборону украинцев огнем артиллерии на западном, юго-западном и южном фасах Изюмского плацдарма.

Помимо этого, российские войска сумели продвинуться от Лимана далее на юг и юго-восток в сторону реки Северный Донец откуда отошли украинские войска. ВСУ пытаются избежать ситуации, в которой их подразделения будут прижаты к берегу водной преграды.

Рубеж Донецк – Луганск

В районе Северодонецка ВС РФ сопутствовал успех. Российские войска, в том числе чеченские подразделения продолжили активный штурм города и его окрестностей. Судя по всему, украинские войска уходят из центра Северодонецка. Вероятно, в ближайшие дни ВС РФ будут заняты зачисткой окрестностей города с целью его окружения.

Российские войска также пытались взять село Тошковка для дальнейшего продвижения в сторону Лисичанска. Вероятно, они не собираются бороться за город с позиций на берегу со стороны Северодонецка, поскольку для этого им бы пришлось форсировать водную преграду. В свою очередь российские войска уже переправились через реку далее на юго-востоке от Лисичанска и Северодонецка. Таким образом, продвигаясь в сторону Тошковки, россияне пытаются избежать повторения ошибок, которые они допустили при форсировании реки под Белогоровкой. Тогда ВС РФ понесли тяжелые потери.

Российские войска продолжают наступать на Бахмут. Идут бои за населенные пункты на западе, северо-западе, севере и северо-востоке от Попасной. На протяжении всей линии соприкосновения работает российская артиллерия.

Вероятнее всего, ВС РФ продолжат наступление и попытки перехвата трассы Бахмут – Лисичанск (Т1302). В случае успеха они могут перерезать линии снабжения подразделений ВСУ и упростить задачу по зачистке Северодонецка и Лисичанска.

Южное направление