Эстонские синхронисты привезли с международных соревнований золотую и серебряную медали

Всего в данных соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 14 стран в различных возрастных категориях.

Спортсменки возрастной категории 12 лет и моложе завоевали первое место в групповой программе среди семи команд. В дуэтах серебро завоевала эстонская пара Александра Орлова и Алиса Валтанен. Немного баллов до пьедестала не хватило ещё одному дуэту, который в итоге занял четвёртое место. Всего соревновалось 13 команд.

Кроме этого, Александра Орлова заняла четвёртое место в обязательной программе фигур среди 93 спортсменов.