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Эстонские синхронисты привезли с международных соревнований золотую и серебряную медали

rus.postimees.ee
Эстонские синхронисты привезли с международных соревнований золотую и серебряную медали
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Команда синхронисток Эстонии на соревнованиях в Будапеште.
Команда синхронисток Эстонии на соревнованиях в Будапеште. Фото: Eesti veespordialade kool

На соревнованиях по синхронному плаванию, которые прошли с 27 по 29 мая в Будапеште, наши спортсменки завоевали золотую и серебряную медали.

Всего в данных соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 14 стран в различных возрастных категориях.

Спортсменки возрастной категории 12 лет и моложе завоевали первое место в групповой программе среди семи команд. В дуэтах серебро завоевала эстонская пара Александра Орлова и Алиса Валтанен. Немного баллов до пьедестала не хватило ещё одному дуэту, который в итоге занял четвёртое место. Всего соревновалось 13 команд.

Кроме этого, Александра Орлова заняла четвёртое место в обязательной программе фигур среди 93 спортсменов.

Также золото привезли и синхронистки возрастной категории мастерс. Впервые в истории Эстонии команда мастерс по артистическому плаванию выступила на международных соревнованиях и заняла первое место в своей возрастной категории.

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