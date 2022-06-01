На соревнованиях по синхронному плаванию, которые прошли с 27 по 29 мая в Будапеште, наши спортсменки завоевали золотую и серебряную медали.
Эстонские синхронисты привезли с международных соревнований золотую и серебряную медали
Всего в данных соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 14 стран в различных возрастных категориях.
Спортсменки возрастной категории 12 лет и моложе завоевали первое место в групповой программе среди семи команд. В дуэтах серебро завоевала эстонская пара Александра Орлова и Алиса Валтанен. Немного баллов до пьедестала не хватило ещё одному дуэту, который в итоге занял четвёртое место. Всего соревновалось 13 команд.
Кроме этого, Александра Орлова заняла четвёртое место в обязательной программе фигур среди 93 спортсменов.
Также золото привезли и синхронистки возрастной категории мастерс. Впервые в истории Эстонии команда мастерс по артистическому плаванию выступила на международных соревнованиях и заняла первое место в своей возрастной категории.