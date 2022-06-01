Эстонский футболист стал в Италии чемпионом среди юниоров

В финале, который прошел в Сассуло, «Интер» вышел против «Ромы» - команды другого эстонца, 18-летнего Мартина Веткала. И если Веткал в матче за золото не вошел в состав игроков столичного клуба, то Юргенс напротив, прекрасно сыграл в стартовом составе и записал в свой актив 65 минут.

Во время его нахождения на поле ни одного гола не было забито. Счет был открыт Хавьером Викарио («Рома») лишь на 70-й минуте. Этого, однако, оказалось недостаточно, поскольку на 81-й минуте Чезаре Касадеи сравнял счет.

Из-за этого было назначено дополнительное время, сине-черные победили.