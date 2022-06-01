Зинченко расплакался, говоря о войне перед матчем с Шотландией

Защитник "Ман Сити" и сборной Украины поучаствовал в пресс-конференции, посвященной игре. На вопрос про возможный успех (выход на ЧМ) Зинченко заявил, что все украинцы хотят, чтобы война закончилась. В этот момент на лице игрока появились слезы.

"У каждого из украинцев есть главная мечта – остановить войну. Я разговаривал со многими людьми из разных стран. Я разговаривал с маленькими украинцами. Дети ничего не понимают, но говорят одно: "Я мечтаю о том, чтобы война кончилась". Но если говорить о футболе, то у нас тоже есть мечта поехать на чемпионат мира и подарить эти эмоции украинцам в это непростое время. Потому что они этого заслуживают", — заявил Зинченко.