С cегодняшнего дня в Эстонии отменена чрезвычайная ситуация в здравоохранении

Гендиректор департамента Биргит Лао подписала решение о снижении с 1 июня уровня готовности системы здравоохранения. Вместо второго уровня готовности вступает в силу первый. Это означает, что прежде всего изменится уровень готовности скорой помощи, оказывающих стационарную помощь врачей-специалистов и врачей общего профиля, которые смогут вернуться к восстановлению резервов и обычной деятельности.

По словам гендиректора департамента, в больничной сети сократится число коек для заразных пациентов с COVID-19. Для пациентов с COVID-19 оставят 134 коек, чтобы сосредоточиться на возобновлении планового лечения и восполнения запасов.

В Эстонии вызванное пандемией COVID-19 чрезвычайное положение действует с 11 августа прошлого года, когда число госпитализированных пациентов с COVID-19 составляло 63 человека. По состоянию на утро понедельника из-за симптоматического COVID-19 госпитализированы 30 человек. Всего в больницах закрыты 17 905 историй болезни COVID-19 в отношении 17 037 человек.

Согласно эпидемиологической оценке, R0=0,89, а согласно учитывающей госпитализацию матрице рисков, уровень риска распространения коронавируса низкий. Доля людей с завершенным курсом вакцинации составляет в Эстонии 63,7 процента.

По словам Лао, в дальнейшем большая ответственность будет возлагаться на самих людей. «Сейчас время вести себя внимательно и ответственно, соблюдая уже знакомые меры предосторожности», - пояснила она. По словам Лао, при появлении симптомов вирусного заболевания следует оставаться дома и при необходимости обращаться к врачу.