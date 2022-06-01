Хакер получил тюремный срок за угрозы чиновнику из-за запрета российских телеканалов

По итогам расследования госпрокуратура предъявила ему обвинение в компьютерном преступлении и угрозах.

Согласно обвинению, Бойко после роста интенсивности военных действий со стороны России угрожал гендиректору Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Кауру Каяку и его семье.

Суд приговорил 57-летнего Бойко за компьютерное преступление и угрозы к трехлетнему тюремному сроку, из которого он должен будет сразу же отбыть четыре месяца. Суд отнял от его наказания один день за проведенное в предварительном заключении время, остальная часть наказания является условной с трехлетним испытательным сроком.

Суд отметил, что при вынесении приговора неоднократно судимому Бойко не учитывались его прошлые наказания, поскольку к данному моменту они погашены.