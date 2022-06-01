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Хакера приговорили к тюремному сроку за угрозы в адрес гендиректора департамента

rus.postimees.ee
Хакера приговорили к тюремному сроку за угрозы в адрес гендиректора департамента
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Гендиректор Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Каур Каяк
Гендиректор Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Каур Каяк Фото: Sander Ilvest

Харьюский уездный суд в среду приговорил к тюремному сроку известного хакера Артура Бойко за угрозы в адрес должностного лица.

Суд приговорил 57-летнего Бойко за компьютерное преступление и угрозы к трехлетнему тюремному сроку, из которого он должен будет сразу же отбыть четыре месяца. Суд отнял от его наказания один день за проведенное в предварительном заключении время, остальная часть наказания является условной с трехлетним испытательным сроком.

Суд отметил, что при вынесении приговора неоднократно судимому Бойко не учитывались прошлые наказания, поскольку на данный момент они погашены.

Центральная криминальная полиция задержала Бойко в конце марта, по просьбе прокуратуры и с разрешения суда его арестовали.

По итогам расследования госпрокуратура предъявила ему обвинение в компьютерном преступлении и угрозах.

Согласно обвинению, Бойко после роста интенсивности военных действий со стороны России угрожал гендиректору Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Кауру Каяку и его семье.

Глава Центральной криминальной полиции Айвар Алавер ранее сказал, что действия Бойко были связаны c запретом прокремлевских телеканалов и были крайне циничными и опасными.

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