Харьюский уездный суд в среду приговорил к тюремному сроку известного хакера Артура Бойко за угрозы в адрес должностного лица.
Хакера приговорили к тюремному сроку за угрозы в адрес гендиректора департамента
Суд приговорил 57-летнего Бойко за компьютерное преступление и угрозы к трехлетнему тюремному сроку, из которого он должен будет сразу же отбыть четыре месяца. Суд отнял от его наказания один день за проведенное в предварительном заключении время, остальная часть наказания является условной с трехлетним испытательным сроком.
Суд отметил, что при вынесении приговора неоднократно судимому Бойко не учитывались прошлые наказания, поскольку на данный момент они погашены.
Центральная криминальная полиция задержала Бойко в конце марта, по просьбе прокуратуры и с разрешения суда его арестовали.
По итогам расследования госпрокуратура предъявила ему обвинение в компьютерном преступлении и угрозах.
Согласно обвинению, Бойко после роста интенсивности военных действий со стороны России угрожал гендиректору Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Кауру Каяку и его семье.
Глава Центральной криминальной полиции Айвар Алавер ранее сказал, что действия Бойко были связаны c запретом прокремлевских телеканалов и были крайне циничными и опасными.