Март Вырклаэв: "Ещё сегодня утром я попросил Центристскую партию найти время для предметного обсуждения"

Вырклаэв заявил, что одобряет решение социал-демократов отозвать свои подписи. По его словам, соцдемы выступили с рядом инициатив в Рийгикогу по регулированию детских пособий и, безусловно, хотят более глубокого обсуждения этих вопросов.

Он добавил, что несколько дней назад Союз защиты детей также направил письмо, в котором обратил внимание на необходимость предметного обсуждения увеличения детских пособий. «Это еще раз подтверждает, что законопроект, который в срочном порядке был заявлен Центристской партией и "Отечеством", внесен не с целью решения проблем, причина внесения законопроекта в чем-то другом».

Вырклаэв подтвердил, что Партия реформ неоднократно предлагала центристам взять передышку и подробно обсудить проблемы и вопросы, но готовности сделать это до сих пор не последовало. По его словам, это еще раз подтверждает, что есть те, кто ищет решения проблем семей с детьми, а есть и те, у кого другие цели.

Он сказал, что хотя это и отрицается, но ситуация имеет тенденцию к развалу действующего правительства. «Если цель состоит в том, чтобы привести EKRE в правительство, то, я думаю, большинство жителей Эстонии понимает, что это поведение не соответствует здравому смыслу».