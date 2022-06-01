В Нарве начали сбор подписей с призывом к отставке Катри Райк

В роли организатора выступил житель Нарвы, общественный деятель Михаил Паншин, который состоит в Центристской партии и на последних муниципальных выборах баллотировался в ее списке в Нарвское горсобрание. По его словам, решающим фактором для начала сбора подписей стала новая программа развития образования, которая в том числе предусматривает закрытие Солдинаской гимназии и нескольких детских садов, что уже вызвало в городе протесты.