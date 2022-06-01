В Кремле заявили, что санкции Евросоюза в отношении поставок российской нефти ударят не только по России, но по всему мировому энергетическому рынку.
Песков: санкции ЕС в отношении российской нефти негативно скажутся на мировом энергетическом рынке
Песков: санкции ЕС в отношении российской нефти негативно скажутся на мировом энергетическом рынке
"Эти санкции, конечно же, сыграют негативную роль для всего континента - и для европейцев, и для нас, и для всего мирового энергетического рынка", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом представитель Кремля подчеркнул: "Разумеется, у нас идет переориентирование поставок высвобождающихся объемов нефти в альтернативные направления, это целенаправленные, системные действия, которые позволят минимизировать эти негативные последствия".
"Но еще раз повторяю: от негативного эффекта европейцы тоже несвободны, им предстоит всё это пережить", - заключил Песков.