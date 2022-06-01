В четверг электричество на бирже подорожает

Максимальный тариф в четверг зафиксирован на уровне 223,10 евро в период с 8 до 9 часов.

Минимальный тариф будет с наступлением новых суток, когда цена составит 70 евро за мегаватт-час, свидетельствуют данные энергетической биржи Nord Pool.