Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в четверг, 2 июня, вырастет до 151,39 евро за мегаватт-час, передает Rus.ERR.
В четверг электричество на бирже подорожает
В четверг электричество на бирже подорожает
Максимальный тариф в четверг зафиксирован на уровне 223,10 евро в период с 8 до 9 часов.
Минимальный тариф будет с наступлением новых суток, когда цена составит 70 евро за мегаватт-час, свидетельствуют данные энергетической биржи Nord Pool.
В среду среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 148,44 евро за мегаватт-час. Среднемесячная цена электроэнергии в мае составила около 151 евро за мегаватт-час, увеличившись по сравнению с апрелем на 51 евро.
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