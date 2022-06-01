Танель Кийк: насколько мне известно, мы продолжим работу в коалиции

«Я думаю, что было бы хорошо, если бы поправки к закону были приняты в рамках этой коалиции. Насколько мне известно, мы продолжим работу в коалиции», — сказал Танель Кийк на инфочасе в Рийгикогу.

Сегодня правление Социал-демократической партии приняло решение отозвать подписи членов партии под законопроектом об увеличении детских пособий, так как опасается, что под его прикрытием будет сформировано новое правительство.