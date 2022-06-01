Министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия) на инфочасе в Рийгикогу сказал, что работа в правящей коалиции, по его сведениям, будет продолжена.
Танель Кийк: насколько мне известно, мы продолжим работу в коалиции
Танель Кийк: насколько мне известно, мы продолжим работу в коалиции
«Я думаю, что было бы хорошо, если бы поправки к закону были приняты в рамках этой коалиции. Насколько мне известно, мы продолжим работу в коалиции», — сказал Танель Кийк на инфочасе в Рийгикогу.
Сегодня правление Социал-демократической партии приняло решение отозвать подписи членов партии под законопроектом об увеличении детских пособий, так как опасается, что под его прикрытием будет сформировано новое правительство.
Лидер Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс заявил, что правление партии считает, что подписи должны быть отозваны, поскольку в последние дни было получено подтверждение того, что Центристская партия, «Отечество» и EKRE планируют сместить нынешнее правительство.
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