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Танель Кийк: насколько мне известно, мы продолжим работу в коалиции

Loora-Elisabet Lomp
, Eesti uudiste päevatoimetaja
Танель Кийк: насколько мне известно, мы продолжим работу в коалиции
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Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (pildil)
Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (pildil) Фото: Mihkel Maripuu

Министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия) на инфочасе в Рийгикогу сказал, что работа в правящей коалиции, по его сведениям, будет продолжена.

«Я думаю, что было бы хорошо, если бы поправки к закону были приняты в рамках этой коалиции. Насколько мне известно, мы продолжим работу в коалиции», — сказал Танель Кийк на инфочасе в Рийгикогу.

Сегодня правление Социал-демократической партии приняло решение отозвать подписи членов партии под законопроектом об увеличении детских пособий, так как опасается, что под его прикрытием будет сформировано новое правительство.

Лидер Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс заявил, что правление партии считает, что подписи должны быть отозваны, поскольку в последние дни было получено подтверждение того, что Центристская партия, «Отечество» и EKRE планируют сместить нынешнее правительство.

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