В новом офисе крупного бюро недвижимости расположатся нотариальная контора и филиал банка

«В нашем новом офисе имеются специальные кабины для удаленного совершения сделок: с их помощью сделка перемещается из банка или нотариальной конторы в бюро недвижимости», — объяснил член правления LVM Kinnsivara Ингмар Саксинг.

«Таким образом, для совершения сделки теперь нет необходимости выходить из дома или с работы, но если клиент желает, мы пригласим его к себе, потому что это все равно будет быстрее и удобнее, чем ездить по разным офисам», — добавил Саксинг.

Когда LVM начинала свою деятельность, ее работники мечтала об офисе в здании, где соседствуют нотариус и банк. «По сути, мечта сбылась, хотя тогда мы и не могли себе представить, как теперь заключаются сделки», — сказал Саксинг.