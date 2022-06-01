Бюро недвижимости LVM Kinnisvara открыло в Таллинне новый офис, в котором можно выполнить все связанные со сделками с недвижимостью операции в одном месте.
В новом офисе крупного бюро недвижимости расположатся нотариальная контора и филиал банка
«В нашем новом офисе имеются специальные кабины для удаленного совершения сделок: с их помощью сделка перемещается из банка или нотариальной конторы в бюро недвижимости», — объяснил член правления LVM Kinnsivara Ингмар Саксинг.
«Таким образом, для совершения сделки теперь нет необходимости выходить из дома или с работы, но если клиент желает, мы пригласим его к себе, потому что это все равно будет быстрее и удобнее, чем ездить по разным офисам», — добавил Саксинг.
Когда LVM начинала свою деятельность, ее работники мечтала об офисе в здании, где соседствуют нотариус и банк. «По сути, мечта сбылась, хотя тогда мы и не могли себе представить, как теперь заключаются сделки», — сказал Саксинг.
«Новая концепция представляет собой рабочее пространство, ориентированное на людей, где заключаются сделки с недвижимостью, создаются новые идеи и формируются дома будущего, — уточнил Саксинг. — Для сотрудников LVM это удобная альтернатива работе из дома, а для клиентов — современная возможность приобретения недвижимости».