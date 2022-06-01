Stockmann обновляет в Эстонии свою программу постоянных клиентов

В новой программе MyStockmann клиенты могут зарабатывать баллы за покупки, а также за другие виды деятельности, например, за подписку на информационные бюллетени Stockmann.

Самый простой способ стать участником программы и получать информацию о преимуществах и контенте — загрузить мобильное приложение MyStockmann. Через приложение покупатели смогут совершать покупки в интернет-магазине без входа в систему.

"При желании клиенты также могут продолжать пользоваться пластиковой картой клиента", — говорит директор Stockmann в Эстонии Марге Тюрнер.

В программе лояльности MyStockmann есть три уровня - серебряный, золотой и платиновый, которые действуют в соответствии с баллами, заработанными за покупки. Начальные баллы клиентов определяются на основании покупок, совершенных в течение последних пяти лет, и отныне на счет будет добавляться один балл за каждый потраченный евро.

Покупатели могут накапливать баллы для бонусов в Таллинне, Риге, а также во всех шести финских универмагах и в интернет-магазинах. Программа для всех постоянных клиентов одинаковая, но локальные бонусы и предложения могут различаться. Во всех странах Stockmann доступны предложения многих партнеров MyStockmann.