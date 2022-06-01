Евросоюз выключает российскую пропаганду на всей территории

В Эстонии эти телеканалы прекратили вещание сразу после начала войны в Украине. 25 февраля 2022 года операторы приостановили трансляцию и «РТР Планеты», и «России 24» и «ТВ Центра», на основании предписания Департамента защиты потребителей и технического надзора.