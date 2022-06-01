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Евросоюз выключает российскую пропаганду на всей территории

rus.postimees.ee
Евросоюз выключает российскую пропаганду на всей территории
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Российские телеканалы. Иллюстративное фото.
Российские телеканалы. Иллюстративное фото. Фото: Pm, Shutterstock

Российские телеканалы «РТР Планета», «Россия 24» и «ТВ Центр» выключат на всей территории ЕС. Они попали в шестой пакет санкций против РФ.

В Эстонии эти телеканалы прекратили вещание сразу после начала войны в Украине. 25 февраля 2022 года операторы приостановили трансляцию и «РТР Планеты», и «России 24» и «ТВ Центра», на основании предписания Департамента защиты потребителей и технического надзора.

Затем целыми пакетами стали недоступны многие другие телеканалы, например, входящие в холдинг «Газпром-Медиа». Среди них было много каналов с развлекательным контентом.

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