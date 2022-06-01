Российские телеканалы «РТР Планета», «Россия 24» и «ТВ Центр» выключат на всей территории ЕС. Они попали в шестой пакет санкций против РФ.
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Евросоюз выключает российскую пропаганду на всей территории
Евросоюз выключает российскую пропаганду на всей территории
В Эстонии эти телеканалы прекратили вещание сразу после начала войны в Украине. 25 февраля 2022 года операторы приостановили трансляцию и «РТР Планеты», и «России 24» и «ТВ Центра», на основании предписания Департамента защиты потребителей и технического надзора.