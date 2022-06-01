Партия реформ предложила 2000 поправок, чтобы затормозить обсуждение закона о семейных пособиях

«Мы хотим остановить принятие этого законопроекта по трем причинам. Во-первых, следует провести предметную дискуссию, чтобы помочь детям и семьям наилучшим образом, как недавно порекомендовал Союз защиты детей. Необходимо задаться вопросом, какую поддержку индексировать, можно ли лучше помогать неполным семьям, не лучше ли часть средств, идущих на пособия, направить детям в виде услуг», — сказал лидер партийной фракция Март Вырклаэв.

Он добавил, что Партия реформ хотела бы продолжить обсуждение семейных пособий в совокупности с другими потребностями и возможностями в переговорах по госбюджету. «Детям нужны услуги, образование, здравоохранение, поддержка психического здоровья. Если мы направим все наши ресурсы на привлечение прямых субсидий, денег может не остаться», — пояснил Вырклаэв. Он добавил, что Партия реформ поддерживает пересмотр семейных пособий из-за роста цен, но нужно учитывать, что это нельзя делать за счет остальных нужд государства.

"В-третьих, мы не хотим давать возможность развалить правительство и вернуть EKRE в управление государством в самой сложной за последние 30 лет ситуации с безопасностью, — сказал Вырклаэв. — Нам непонятно, что партнер по коалиции хочет внести в бюджет почти 300 миллионов дополнительных расходов голосами оппозиции, но рассчитывает, что после этого правительство останется прежним. Единственный способ сохранить нынешнее правительство, это обсудить увеличение семейных пособий вместе с государственным бюджетом». Он добавил, что сегодня социал-демократы тоже осознали, что проект не имеет ничего общего с улучшением положения детей и семьей, а инициирован лишь для роспуска правительства.