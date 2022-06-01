Ядерный взрыв, война, или революция – не страховой случай для чиновников Ленобласти

Жизнь и здоровье чиновника Ленинградской области оценили в 94 тысячи евро (6 миллионов 327 тысяч рублей). Страховки именно на такие суммы закупают для своих коллег в региональном правительстве, сообщает 1 июня со ссылкой на сайт госзакупок региональное издание 47news.



Чуть меньше 100 000 евро семья сотрудника органов государственной власти получит в случае гибели чиновника. К страховым случаям также относятся: получение инвалидности, травмы и тяжелые заболевания, из-за которых чиновник не может выполнять работу.



Несмотря на всю риторику московских коллег про утрату безъядерного статуса Балтики после грядущего расширения НАТО на территории Швеции и Финляндии, страховать от таких рисков чиновников Ленобласти не будут. Как и от рисков, которые несут массовые протесты.



«Компенсация госслужащим не положена, если причиной увечья стали ядерный взрыв, радиация, военные действия, забастовки и народные волнения. Страховка также не распространяется на травмы, полученные в состоянии опьянения или в результате общественно опасного поведения», - уточняет издание.



Страховую защиту от проблем со здоровьем получат 1863 чиновника Ленобласти, а также 261 сотрудник аппарата мировых судей региона, где рассматриваются не уголовные, а административные дела.



Страховки будут действовать год с конца августа 2022 года по конец лета 2023 года.



Что касается рисков стихийного протеста, то по данным «Левада-центра», которые были опубликованы в марте, возникновение массовых протестов в своем регионе допускают 29% россиян. 23% готовы были бы принять в них участие.