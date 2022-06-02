Если не пользоваться словами, то можно договориться!

Kellerteater

Этому театру всего несколько лет. Но он заполнил очень важную нишу, которая была совершенно свободна: маленького, полусемейного, клубного театра, где руководитель коллектива всегда лично приветствует зрителей, где прямо в крохотном зальчике есть несколько столиков и буфет, где на сцене, никак не отделенной от зрителя (хотя четвертая стена всегда существует) вряд ли могут поместиться более двух-трех актеров и каждый зритель чувствует себя особо приглашенным, словно спектакль создан именно для него; там зритель не может затеряться, он, как и актер, на виду, и он чувствует свою нужность.

Для фестиваля был отобран один из самых успешных спектаклей театра «Эмили Сейдж» (Emilie Sagee), поставленный Керсти Хейнлоо (Kersti Heinloo) и Рахо Аадла (Raho Aadla); спектакль прекрасно обходится без слов. Это история женщины (она реально существовала, но, может быть, это и не имеет значения), которая пытается договориться со своим внутренним «я». Через множество необыкновенно красивых живописных картин две актрисы – Эва Пюсса (Eva Püssa) и Аролин Раудва (Arolin Raudva) – то становясь клонами, близняшками, полностью копируя движения друг друга, то нарушая слаженность действий и демонстративно, бунтарски отказываясь от взаимозависимости, показывают отношение человека со своим внутренним миром. Иногда внутренний мир восстает против внешнего мира, иногда торжествует смиренная гармония, иногда внутренняя сущность пытается вырваться наружу и грозит разрушить и убить личность, темная сторона нависает над светлой, душит живое и трепещущее в человеке, но светлое все-таки побеждает и пытается загнать в угол, в самый мрачный участок оборотную сторону своего естества.

Мизансцены как бы воспроизводят традиционные для эстонских художников сюжеты «мокрой» акварели, которая чурается чрезмерности, контрастов, яростных вспышек цвета, но любит болотистые, тенистые, прохладные оттенки, завлекающие в русалочий мир подводного царства наших тайн, в которых мы далеко не всегда готовы признаться самим себе.

Для фестиваля был выбран этот лирический, умиротворяющий, блестяще воплощенный спектакль, но в Келлертеатре есть бессловесные представления, наполненные юмором и эксцентрикой, сатирой и горечью, как, например, «Madame Brigitte» и многие другие, обходящиеся без слов, но способные передать самые разнообразные переживания.

Noorsooteater

Мне кажется, очень интересный период переживает сейчас и Noorsooteater, где только в последнее время был изящно решен «Носорог» Ионеско (словно в предчувствии войны); нельзя не назвать и яркий, использующий всего одну «куклу» спектакль, посвященный великому поэту Юхану Лийву, превращенному в некий очеловеченный, как бы оживший монумент. Это сложнейший образ, доступный только визуальному театру, где гения не представляют обычным персонажем (что всегда становится проигрышным решением), но и не делают из него кумир, которому следует слепо поклоняться.

В программу фестиваля вошел один из спектаклей Даниила Зандберга, прекрасно работающего в бессловесном жанре. Я бы выделила его «Шинель», недавно поставленную на сцене Ноорсоотеатра. Спектакль создан режиссером в идеальном союзе с художником Розитой Рауд (Rosita Raud) и исполнителем главной роли Таави Тыниссоном (Taavi Tõnisson) Все виды шинелей представлены на сцене – и маленькие, скромные, и модные витринные, и страшные, угрожающие, и подавляющие, унижающие. И не просто верхняя одежда сегодня шинель – невольно она ассоциируется у нас с войной… У каждой шинели проявляется человеческий характер, отделенный от человека и в человеке не нуждающийся. Появляются фигуры, у которых вместо голов – торчащие крючки от вешалок; эти крючки прекрасно заменяют головы. Головы, собственно говоря, и не нужны, если на человеке есть шинель…

Портрет Дориана Грея

Сцена из спектакля «Портрет Дориана Грея» Фото: архив автора

Вильнюсский театр Lele представил на фестивале инсценировку знаменитого романа Оскара Уайльда. Работа блестящего режиссера и художника Гинтаре Радвилавичуте (Gintarė Radvilavičiūtė) построена на сочетании трех пространств: есть совершенные греко-римские статуи и бюсты из белоснежного мрамора; есть реальный живой человек, который тщится быть совершенством, но не может, и есть мир, состоящий из разрозненных частей, обломков, которые пытаются жить отдельной самостоятельной жизнью: рука с кистью, создающая портрет, рука с кинжалом, готовая к убийству; голова, отвалившаяся от тела. Сюжет спектакля следует за романом: Дориан Грей совершает чудовищные поступки, но он не меняется и не стареет, его лицо остается юным и прекрасным, зато стареет и изменяется его портрет, на котором запечатлена его душа: она становится всё ужаснее и отвратительней...