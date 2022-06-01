Владимир Зеленский: «Мы теряем 60-100 солдат в день убитыми в бою»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы ежедневно теряют в боях на востоке страны до ста солдат погибшими.



«Самая сложная ситуация - на востоке Украины и юге Донецка и Луганска. Ситуация очень тяжелая, мы теряем 60-100 солдат в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными в бою», - цитирует президента Украины американское издание Newsmax.



ВСУ не раскрывают общие военные потери. ВС РФ утверждают, что счет идет на десятки тысяч погибших украинских солдат. При этом официальная цифра российских потерь не превышает полторы тысячи погибших, в то время как Генштаб ВСУ сообщает, что в ходе войны в Украине российская армия потеряла 30 700 военнослужащих.



31 мая Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) впервые с момента ввода войск ВС РФ в Украину 24 февраля подтверждает больше девяти тысяч жертв среди мирного населения.



«С 4 часов утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 24 часов ночи 30 мая 2022 года (по местному времени) УВКПЧ зафиксировало 9029 жертв среди гражданского населения в стране: 4113 убитых и 4916 раненых», - сказал в последней сводке ведомства Мишель Бачелет.



По данным ООН в списки подтвержденных случаев гибели гражданского населения Украины в настоящее время внесены имена 264 детей.



За сутки с момента публикации предыдущих данных сотрудникам УВКПЧ удалось подтвердить гибель еще 39 человек и ранение 90 гражданских лиц.