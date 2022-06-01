По случаю Дня защиты детей мосты Ласнамяэ стали еще краше

«Спасибо детскому саду Линдакиви за эту замечательную инициативу. На мой взгляд, то, что дети могут делиться своими творческими работами с жителями и гостями нашего района, чрезвычайно важно и, кроме того, вносит еще больше положительных эмоций в повседневную жизнь горожан», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.