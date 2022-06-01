Самоуправления уже заключают административные договоры о покрытии расходов на аренду жилья для военных беженцев

«Есть надежда, что возможность выплаты компенсации в свою очередь увеличит количество предложений на рынке аренды жилья, а арендодатель, сдавая его украинским военным беженцам, будет чувствовать себя увереннее. Большинство прибывших к нам людей были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий, некоторым уже некуда вернуться, поскольку их дома уничтожены», — сказал Яко Салла, исполняющий обязанности генерального директора Департамента социального страхования.

«Почти половина местных самоуправлений уже заключили с Департаментом социального страхования административный договор для оказания помощи украинским военным беженцам. Несомненно, их стоит отметить и поблагодарить. Конечно, административный договор налагает на органы местного самоуправления определенные обязательства. Поэтому в финальной сумме компенсации, вытекающей из административного договора, самоуправления могут учесть процессуальные расходы в сумме до 50 евро на семью, – заметил заместитель директора Союза городов и волостей Эстонии Ян Трей. – Мы всегда готовы ответить на вопросы по договору, а в сотрудничестве с Департаментом социального страхования и проконсультировать самоуправления. Это поможет принять решение о подписании договора и другим самоуправлениям, занимающимся размещением беженцев». Он добавил, что в нескольких самоуправлениях вопрос подписания договора уже вынесена на июньский совет.

Компенсация для покрытия расходов на заключение договора аренды жилья военными беженцами выплачивается единовременно. Максимально она составляет шесть прожиточных минимумов, что на сегодня равно 900 евро. Если с 1 июня прожиточный минимум повысится до 200 евро, предельная сумма возмещения расходов на жилье также увеличится до 1200 евро. Цель компенсации состоит в том, чтобы поддержать первоначальную адаптацию получателей международной защиты. Она позволяет покрыть расходы, связанные с арендой жилья, такие как оплата маклера, депозит, а при необходимости и арендную плату за первый месяц или покупку предметов обстановки первой необходимости. Компенсация также может быть выплачена арендодателю, понесшему соответствующие расходы. Для подачи заявления на компенсацию необходимо представить в местное самоуправление договор аренды и документы, подтверждающие расходы.

Как правило, для заключения договора органам местного самоуправления необходимо получить одобрение совета, что в свою очередь требует времени.