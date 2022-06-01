Прийт Сибуль - о действиях реформистов: это беспрецедентная ситуация!

"Это беспрецедентная ситуация. Эстония – парламентская страна. Однако сейчас сложилась ситуация, когда партии премьер-министра не нравится инициатива большинства Рийгикогу, и поэтому планируется полностью парализовать работу парламента. По сути, они хотят установить эпоху молчания", - сказал Прийт Сибуль, по мнению которого необходимо найти решение, как обеспечить работоспособность Рийгикогу и принять Закон о семейных пособиях.

«Инициаторы законопроекта должны сейчас сесть за стол все вместе. Нам нужно найти решение этой ситуации. Это вопрос принципа. Рийгикогу должен заявить о себе и отвергнуть попытки партии премьер-министра установить эпоху молчания", - сказал он.

Сибуль также выразил надежду, что социал-демократы пересмотрят свое решение, принятое в среду утром. «Социал-демократы объявили, что отзывают свои подписи под законопроектом, но не дали внятного ответа по поводу голосования по законопроекту. В свете обструкции Партии реформ соцдемы могли бы пересмотреть свою позицию».