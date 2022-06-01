По заказу управы Хааберсти закончены работы по благоустройству пляжей как на озере Харку, так и в Какумяэ. Пляжи к сезону готовы. Пробы воды на пляжах Хааберсти в норме и с сегодняшнего дня приступает к работе береговая охрана.
ФОТО ⟩ Пляжи района Хааберсти готовы к сезону
По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, несмотря на погоду, пляжи Хааберсти к лету готовы. «Работу по благоустройству пляжей района Хааберсти и подготовки к сезону начались еще в середине мая. Прибрежные зоны очистили от мусора, песок просеяли, установили пляжный инвентарь, туалеты, а также дополнительные мусорные урны», – сказал старейшина и добавил, что на пляже озера Харку и в Какумяэ установлены дощатые дорожки от пешеходной дорожки до границы воды для того, чтобы отдыхающие с коляской или на инвалидном кресле могли свободно подойти к воде.
«С сегодняшнего дня на пляжах приступила к работе береговая охрана. Услугу предоставляет G4S Eesti, также спасатели работают и в бассейне под открытым небом на озере Харку», – сказал Сильянов.
Бассейн под открытым небом работает на озере второй сезон и останется там до начала осенне-зимнего периода. «Бассейн располагается вблизи пляжа озера Харку. В бассейне под открытым небом на озере Харку три дорожки, по краям которых находится стена для отталкивания для более удобного разворота плавающих. Длина дорожки составляет 25 метров и ширина 2,5 метра. Глубина воды в бассейне в среднем 1,6 метров», – пояснил Сильянов. «В непосредственной близости от входа в бассейн под открытым небом установлены информационные таблички с правилами поведения в бассейне, которым необходимо следовать», – подчеркнул старейшина.
Во время пляжного сезона работы по уходу за пляжами проходят ежедневно с 9:00 утра. Работы по благоустройству пляжа проводит фирма OÜ Divitiae и в этом году на эту услугу выделено 51748 евро. Пляжный сезон продлится до 31 августа.