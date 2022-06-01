ФОТО ⟩ Пляжи района Хааберсти готовы к сезону

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, несмотря на погоду, пляжи Хааберсти к лету готовы. «Работу по благоустройству пляжей района Хааберсти и подготовки к сезону начались еще в середине мая. Прибрежные зоны очистили от мусора, песок просеяли, установили пляжный инвентарь, туалеты, а также дополнительные мусорные урны», – сказал старейшина и добавил, что на пляже озера Харку и в Какумяэ установлены дощатые дорожки от пешеходной дорожки до границы воды для того, чтобы отдыхающие с коляской или на инвалидном кресле могли свободно подойти к воде.

«С сегодняшнего дня на пляжах приступила к работе береговая охрана. Услугу предоставляет G4S Eesti, также спасатели работают и в бассейне под открытым небом на озере Харку», – сказал Сильянов.

Бассейн под открытым небом работает на озере второй сезон и останется там до начала осенне-зимнего периода. «Бассейн располагается вблизи пляжа озера Харку. В бассейне под открытым небом на озере Харку три дорожки, по краям которых находится стена для отталкивания для более удобного разворота плавающих. Длина дорожки составляет 25 метров и ширина 2,5 метра. Глубина воды в бассейне в среднем 1,6 метров», – пояснил Сильянов. «В непосредственной близости от входа в бассейн под открытым небом установлены информационные таблички с правилами поведения в бассейне, которым необходимо следовать», – подчеркнул старейшина.