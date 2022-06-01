На пляжах Пирита и Пикакари можно будет плавать на специальном инвалидном кресле

Вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что создание пляжей, приспособленных для людей с расстройствами опорно-двигательного аппарата, это важный шаг в сторону улучшения доступности городского пространства. «Зачастую мы даже не можем себе представить, какие препятствия могут возникнуть при передвижении на инвалидном кресле. Часто эти препятствия могут быть непреодолимыми и установить границы. Однако при выполнении бытовых задач у всех должны быть равные возможности, повышение доступности имеет здесь важное значение, — сказала Бешкина. – Поскольку в Таллинне живет множество людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в сотрудничестве с районными управами мы приступили к работе над тем, чтобы пляжи также были доступными. В результате появилось два замечательных места для плавания, приспособленных для нужд людей с особыми потребностями. Приглашаем всех заинтересованных воспользоваться появившейся возможностью!»

На пляжах Пирита и Пикакри создана инфраструктура, состоящая из соответствующей кабины для переодевания, контейнера для хранения инвентаря, деревянной террасы и навеса, а также спуска к воде. На каждом пляже по три специальных кресла, которые также могут проехать по песку. На месте будет помощник, прошедший специальную подготовку, который будет передавать инвентарь и помогать безопасно подготовиться к заходу в воду. Чтобы передвижение в воде на инвалидном кресле было безопасным, заходить в воду можно только с личным сопровождающим.

Специально оборудованные пляжи созданы в сотрудничестве Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения, районных управ и охранной фирмы G4S.

«Пляжная охрана G4S около тридцати лет обеспечивает безопасность на воде, чтобы плавание на общественных пляжах Эстонии было как можно более безопасным. Сегодня в Таллинне открыты приспособленные пляжи, создание которых инициировано G4S, они позволяют наслаждаться купанием людям с особыми потребностями, — сказал представитель G4S Хенри Сеэмель. – Во всех отношениях замечательно, что такой проект осуществлен и люди, которые раньше по той или иной причине отказывали себе в этом, теперь могут вновь насладиться плаванием».

Услуга на обоих пляжах будет доступна бесплатно в течение официального пляжного сезона – с 1 июня до 31 августа с 12 до 18 часов. На выходных лучше забронировать специальное кресло заранее по номеру телефона 5425 0424 (Пирита) или 5666 2455 (Пикакари). Необходимая информация размещена на месте и в специальной инфосистеме lips.tallinn.ee.

Цели повышения доступности общественных пляжей Таллинна установлены в документе «Направления развития доступности Таллинна в период 2016-2022», на основании которого город организует деятельность в этой области. На оснащение пляжей Пирита и Пикакари город в общей сложности потратил около 86 960 евро, необходимые расходы осуществлены из фонда доступности Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения. Издержки управления ложатся на районные управы Пыхья-Таллинна и Пирита.