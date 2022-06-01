Кристина Каллас: политическое руководство Эстонии полностью заклинило, нужны новые выборы

«Поиск выхода из кризиса не ведется, и партия премьер-министра создала новый прецедент в эстонской политике, когда работа всего парламента была остановлена», — сказала Каллас.

Она добавила, что демократическая система Эстонии не предусматривает ситуаций, когда партия премьер-министра пользуется обструкцией для приостановления работы парламента. «Сутки на обработку поправок в комиссии, сотни часов заседаний в Рийгикогу - и все управление встало», — написала Каллас в социальной сети.

Она спросила, должны ли теперь Кая Каллас и Юри Ратас показать, как выйти из этого положения. «Я не вижу возможности для Рийгикогу выйти из этой ситуации и приступить к подготовке очень критического государственного бюджета Эстонии в следующем году, разрешая энергетический и экономический кризис», — написала Каллас.

Она перечислила: правительство не работает, Рийгикогу не работает и лидеры коалиционных партий не готовы сотрудничать ради соглашения. «Мы не можем в течение следующих десяти месяцев без политического руководства находиться в замороженном состоянии», — подчеркнула председатель «Ээсти 200».