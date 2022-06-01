На прилавки эстонских магазинов едва не попало оливковое масло, не отвечающее требованиям

«Образец из партии, оказавшейся не отвечающей требования, был взят со склада предприятия. Продукция этой партии не успела поступить в розничную продажу», — сказала главный специалист департамента по рыболовству и организации рынка Аве Райе.

По словам Райе, помимо отбора проб чиновники также оценивают этикетки всех категорий оливкового масла, и, как правило, проверяют все продукты в магазине.

Оливковое масло первого отжима подразделяют на три категории: оливковое масло первого холодного отжима, оливковое масло первого отжима и ламповое масло. «Из-за низкого качества ламповое масло не предназначено для розничной продажи и используется в промышленности», — пояснила Райе.

Чтобы оливковое масло могло продаваться в рамках определенной категории, характеристики оливкового масла должны соответствовать предельным нормам, установленным для соответствующей категории в законодательстве ЕС.

Характеристики оливкового масла делятся на физико-химические свойства, такие как кислотность, пероксидное число, содержание жирных кислот и состав стеролов, и органолептические, такие как фруктовость и отсутствие органолептических дефектов.

Не соответствующее нормам оливковое масло соответствовало требованиям категории по органолептическим показателям (вкус, запах, внешний вид).

По словам Райе, департамент продолжит инспектировать оливковое масло.