В марте и апреле Департамент сельского хозяйства и продовольствия провел проверку оливкового масла, произведенного в Греции и Италии, и выявило одну категорию оливкового масла, не отвечающего требованиям.
На прилавки эстонских магазинов едва не попало оливковое масло, не отвечающее требованиям
«Образец из партии, оказавшейся не отвечающей требования, был взят со склада предприятия. Продукция этой партии не успела поступить в розничную продажу», — сказала главный специалист департамента по рыболовству и организации рынка Аве Райе.
По словам Райе, помимо отбора проб чиновники также оценивают этикетки всех категорий оливкового масла, и, как правило, проверяют все продукты в магазине.
Оливковое масло первого отжима подразделяют на три категории: оливковое масло первого холодного отжима, оливковое масло первого отжима и ламповое масло. «Из-за низкого качества ламповое масло не предназначено для розничной продажи и используется в промышленности», — пояснила Райе.
Чтобы оливковое масло могло продаваться в рамках определенной категории, характеристики оливкового масла должны соответствовать предельным нормам, установленным для соответствующей категории в законодательстве ЕС.
Характеристики оливкового масла делятся на физико-химические свойства, такие как кислотность, пероксидное число, содержание жирных кислот и состав стеролов, и органолептические, такие как фруктовость и отсутствие органолептических дефектов.
Не соответствующее нормам оливковое масло соответствовало требованиям категории по органолептическим показателям (вкус, запах, внешний вид).
По словам Райе, департамент продолжит инспектировать оливковое масло.
Всего в 2020-2021 годах в Эстонии было проведено 16 проверок соответствия оливкового масла, семь из которых также выявили нарушения требований категории.