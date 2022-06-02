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Обзор украинских СМИ: старые танки и пропагандистские методички против гражданской солидарности и Starlink

Вадим Штепа
, публицист
Обзор украинских СМИ: старые танки и пропагандистские методички против гражданской солидарности и Starlink
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Местный житель осматривает подбитый российский танк под Киевом 31 мая 2022 года
Местный житель осматривает подбитый российский танк под Киевом 31 мая 2022 года Фото: DIMITAR DILKOFF/AFP/Scanpix

Приближающаяся символическая дата ста дней войны наглядно демонстрирует, что у Кремля «блицкрига» не получилось.

Украинские медиа, анализируя текущую ситуацию, приходят к выводу о том, что российская армия пытается перейти к тотальному наступлению на Донбассе, руководствуясь идеей-фикс кремлевских вождей – во что бы то ни стало выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, которые Россия признала «независимыми республиками». Хотя многие районы этих областей еще с 2014 года никогда не входили в эти «республики», а их население сопротивлялось оккупации под маской «освобождения». Кстати, украинский омбудсмен Людмила Денисова пишет в своем Facebook о том, что на оккупированных территориях проводится насильственная мобилизация местного населения, которая встречает массовые протесты.

Сегодня российская армия пытается взять город Северодонецк Луганской области, и ради этого перестала считаться с собственными потерями. По подсчетам агентства УНИАН, число погибших оккупантов уже превысило 30 тысяч, и это стало очередной «красной линией». Впрочем, самоцельное наступление без учета числа жертв – это давняя российская традиция. При этом, как замечает украинский премьер Денис Шмыгаль, оккупанты, массово разрушая жилые дома и гражданскую инфраструктуру, воюют не столько против ВСУ, сколько против обычных украинцев.

«Обозреватель» пишет, что Россия пытается вести наступление, снабжая свои войска устаревшей техникой – танками Т-72 и даже Т-62 50-летней давности, которые были давно законсервированы на складах. Это доказывает, что современных вооружений, которыми российские власти любят хвастаться на парадах, в реальной армии практически не осталось. Но именно такая ситуация, указывает издание «Апостроф», вызывает особые опасения у российских генералов – когда Украина получит реактивные ракеты и другие поставки по ленд-лизу, ситуация на фронте решительно переломится.

Оружия от американских союзников ждут в начале лета, но пока Украину посильно поддерживают соседи. По сообщению Польского радио, эта страна передала Украине три батареи современных гаубиц KRAB, а обычные, мирные жители Литвы, как передает издание «Хвиля», за три дня собрали 5 миллионов евро на беспилотник «Байрактар».

Война, конечно, связана с экономикой, и одна из основных целей вторжения, подчеркивает Укринформ, состоит вовсе не в пропагандистском фантоме «денацификации», но в намеренном уничтожении экономического потенциала Украины. Удары наносятся по промышленным предприятиям, разрушено более 200 заводов и в целом, согласно правительственным отчетам, сегодня не работает 35 процентов украинской экономики. При этом поведение оккупантов уже перешло грань различия с ворами и мародерами. Из захваченной «Азовстали» в Мариуполе российские корабли десятками тысяч тонн вывозят металлургическую продукцию, предназначавшуюся европейским потребителям, а в Сирию прибыло уже второе судно с зерном, украденным на украинских складах.

Необходимым элементом гибридной войны является пропаганда. Газета «Сегодня» сообщает о найденной под Киевом методичке для общения оккупантов с местными жителями. Там предписывается обвинять в начавшейся войне украинские власти и Запад, а российских солдат изображать «православными освободителями». Но, как показывает опыт, эти пропагандистские приемы, взятые откуда-то из арсенала Второй мировой войны, сегодня уже не действуют. Вообще, налицо резкий контраст эпох между «освободителями» и современными жителями Украины, которые для доступа в интернет используют спутниковую систему Starlink. ТСН сообщает, что к ней подключены уже более 150 тысяч человек, и саму эту систему Илон Маск распорядился сделать для граждан Украины бесплатной.

Украинские медиа также продолжают публиковать аналитику известных мировых авторов о перспективах этой войны. Например, Forbes.ua представляет читателям текст прочитанной в Киеве лекции израильского военного историка Юваля Ноя Харари с говорящим названием «Путин хотел сделать Россию великой, а сделает провинцией Китайской империи». В «Новом времени» вышел перевод статьи американской писательницы Энн Эпплбаум о том, что никакие «компромиссы» с Путиным не способны остановить эту войну, поскольку кремлевский правитель действует в логике империи, а она запрограммирована на экспансию. По ее мнению, война закончится, когда сами россияне «усомнятся в смысле и цели колониальной идеологии, которая на протяжении десятилетий неоднократно приводила к обнищанию и разрушению их собственной экономики и общества, а также экономики и общества их соседей».

А украинская армия, помимо обороны, продолжает демонстрировать свою своеобразную креативность, которую мы уже отмечали в предыдущем обзоре. «Обозреватель» сообщает о замысле министра обороны Украины Алексея Резникова устроить выставку разбитой российской военной техники в западноевропейских городах – Севилье, Лиссабоне и Бордо. «У российских пропагандистов были несбыточные мечты, чтобы их танки достигли Атлантического океана. С логистикой поможем», – заявил глава Минобороны.

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