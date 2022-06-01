Премьер-министр Кая Каллас посетит с рабочим визитом Лондон

Об этом сообщила пресс-служба правительства, отметив, что в рамках начинающегося в понедельник визита Каллас встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, министром обороны Беном Уоллесом и министром иностранных дел Лиз Трасс.