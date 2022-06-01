Об этом сообщила пресс-служба правительства, отметив, что в рамках начинающегося в понедельник визита Каллас встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, министром обороны Беном Уоллесом и министром иностранных дел Лиз Трасс.
Премьер-министр Кая Каллас посетит с рабочим визитом Лондон
Премьер-министр Кая Каллас посетит с рабочим визитом Лондон
Стороны обсудят повестку дня предстоящего саммита НАТО в Мадриде, вопросы безопасности, возможности продолжения помощи Украине. В фокусе встречи также двусторонние отношения Эстонии и Великобритании, усиление экономических и деловых контактов между двумя странами.
Кая Каллас также встретится с британскими инвесторами, заинтересованными в ведении бизнеса в Эстонии.
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