Ср, 1.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Премьер-министр Кая Каллас посетит с рабочим визитом Лондон

BNS
Премьер-министр Кая Каллас посетит с рабочим визитом Лондон
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Кая Каллас
Кая Каллас Фото: Geert Vanden Wijngaert

Об этом сообщила пресс-служба правительства, отметив, что в рамках начинающегося в понедельник визита Каллас встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, министром обороны Беном Уоллесом и министром иностранных дел Лиз Трасс.

Стороны обсудят повестку дня предстоящего саммита НАТО в Мадриде, вопросы безопасности, возможности продолжения помощи Украине. В фокусе встречи также двусторонние отношения Эстонии и Великобритании, усиление экономических и деловых контактов между двумя странами.

Кая Каллас также встретится с британскими инвесторами, заинтересованными в ведении бизнеса в Эстонии.

Ключевые слова
Наверх