EKRE: правительство хочет русифицировать детсады. Это нужно остановить

«Мы видим здесь угрозу того, что в районах, где иноязычное население в большинстве, эстоноязычных детей начнут использовать в качестве инструмента интеграции. Станут формировать в детсадах группы, в которых эстоноязычных детей будут помещать в русскоязычную среду. А в такой среде качественное обучение не получат ни эстонские, ни иноязычные дети. Во всей Эстонии в детских садах должна сохраниться возможность давать образование на все 100 процентов на эстонском языке», – подчеркнул Пыллуаас.