Фракция Эстонской Консервативной народной партии (EKRE) в среду выступила с предложением исключить из повестки дня проект поправок к законам о начальном образовании и об уходе за детьми, посчитав, что в таком виде закон даст местным самоуправлениям возможность «заняться русификацией детских садов в Эстонии».
EKRE: правительство хочет русифицировать детсады. Это нужно остановить
Как отметил председатель фракции EKRE Хенн Пыллуаас, поправки дают возможность использовать в детском саду, помимо эстонского языка, и другой язык – или языки обучения – в пределах 50 процентов.
«И хотя правительство представляет данный законопроект как меру по переводу русскоязычных школ на эстонский язык обучения, на самом деле он открывает двери русификации эстонских детей», – заявил глава фракции EKRE Хенн Пыллуаас.
«Мы видим здесь угрозу того, что в районах, где иноязычное население в большинстве, эстоноязычных детей начнут использовать в качестве инструмента интеграции. Станут формировать в детсадах группы, в которых эстоноязычных детей будут помещать в русскоязычную среду. А в такой среде качественное обучение не получат ни эстонские, ни иноязычные дети. Во всей Эстонии в детских садах должна сохраниться возможность давать образование на все 100 процентов на эстонском языке», – подчеркнул Пыллуаас.
Он также осудил правительство за попытку продавить законопроект о начальном образовании в Рийгикогу без предварительного обсуждения членами парламента.