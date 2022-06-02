Райдма: на Западе растет доверие к Украине, а вслед за доверием растет и объем военной помощи

- В первую очередь, нужно понимать, что Украине должно быть предоставлено право самой решать, как ей действовать в войне, какие задачи ставить и как их выполнять. Какие-либо высказываемые со стороны идеи о том, что на переговорах Украина, возможно, должна отказаться от каких-то территорий, являются совершенно неприемлемыми.

В то же время, как мне кажется, доверие международного сообщества к Украине достигло сейчас очень высокого уровня. Люди в мире стали очень хорошо понимать, что Украина в этой войне воюет только за свою территорию. Всем совершенно ясно, что у Украины нет никаких планов пытаться завоевать что-то по другую сторону границы. И рост этого доверия, и происходящее сейчас на войне дает основу для того, чтобы через политические дебаты выходить на такие решения, как поставки Украине самого мощного оружия. Как раз об одном из таких решений мы и узнали сейчас из новостей, пришедших из США.