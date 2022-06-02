Чт, 2.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Райдма: на Западе растет доверие к Украине, а вслед за доверием растет и объем военной помощи

Павел Соболев
Райдма: на Западе растет доверие к Украине, а вслед за доверием растет и объем военной помощи
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
  • Новые оружейные поставки существенно повышают шансы Украины отстоять независимость
  • Масштабы жертв среди гражданского населения Украины побуждают Запад активнее помогать Киеву
  • На усиление среди жителей России антивоенных настроений особой надежды нет

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, депутат Рийгикогу, член парламентской комиссии по государственной обороне Мати Райдма (Партия реформ) среди прочего ответил на вопросы, касающиеся поставок Украине систем залпового огня HIMARS, а также шока, вызываемого на Западе российскими методами ведения войны.

- Администрация президента США Джо Байдена объявила, что Украина получит реактивные системы залпового огня HIMARS, которые давно просит. Администрация Байдена утверждает, что Украине предоставляется именно то, что ей нужно, чтобы успешно отразить нападение России. Указывается, что это оружие существенно расширит возможности Украины и даст ей возможность точно поражать цели на поле боя. Действительно ли поставки этого вида оружия могут обеспечить перелом в войне в пользу Украины?

- В любом случае, влияние этих поставок на ход войны будет заметным. Как мы видим в последние дни, эта кровавая война словно застыла в одной фазе. Продолжаются массированные удары с обеих сторон. По украинским населенным пунктам постоянно ведется сильный огонь. Чтобы изменить это положение, необходимо обеспечить украинскую армию эффективным тяжелым вооружением. Очень хочется надеяться, что эти новые поставки оружия позволят Украине отстоять свою независимость и восстановить свою территориальную целостность, отвоевав и те территории, которые ранее были оккупированы агрессором.

- Колин Кал, заместитель главы Пентагона, сказал вчера, что США принимают во внимание риски эскалации во всех решениях, связанных с войной в Украине, включая последнее решение предоставить Украине ракетные системы залпового огня. Как сказал представитель Пентагона, Вашингтон не заинтересован в том, чтобы конфликт в Украине перерос в новую мировую войну. В то же время Кал подчеркнул, что Россия не имеет права вето в вопросе, касающемся американских поставок оружия Киеву. Можно ли сказать, что сейчас Запад стал видеть самый надежный способ избежать новой мировой войны в том, чтобы помочь Украине одержать победу в идущей сейчас ее войне с Россией?

- В первую очередь, нужно понимать, что Украине должно быть предоставлено право самой решать, как ей действовать в войне, какие задачи ставить и как их выполнять. Какие-либо высказываемые со стороны идеи о том, что на переговорах Украина, возможно, должна отказаться от каких-то территорий, являются совершенно неприемлемыми.

В то же время, как мне кажется, доверие международного сообщества к Украине достигло сейчас очень высокого уровня. Люди в мире стали очень хорошо понимать, что Украина в этой войне воюет только за свою территорию. Всем совершенно ясно, что у Украины нет никаких планов пытаться завоевать что-то по другую сторону границы. И рост этого доверия, и происходящее сейчас на войне дает основу для того, чтобы через политические дебаты выходить на такие решения, как поставки Украине самого мощного оружия. Как раз об одном из таких решений мы и узнали сейчас из новостей, пришедших из США.

- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон поставит Украине ракетные системы M270, аналогичные реактивным системам залпового огня HIMARS, которые передаст Киеву Вашингтон. Уоллес отметил, что поддержка Украины должна изменяться, поскольку меняется и тактика России. Как сказал Уоллес, новые поставки помогут Украине защищаться от жестокого применения Россией дальнобойной артиллерии, которую путинские силы без разбора применяют для уничтожения городов. Действительно ли можно сказать, что именно варварские способы ведения войны, выбранные Россией, побудили западные страны быть намного смелее в поддержке Украины?

- Да, я абсолютно согласен с такой оценкой. Это поразительно, что в России до сих пор называют то, что российская армия творит в Украине, какой-то специальной операцией. Жизнь очень ясно показывает, чем эти действия являются на самом деле. На Западе очень хорошо поняли, каков истинный баланс сил в этой войне и кто выступил в ней агрессором. Это четкое понимание дает основу для того, чтобы существенно увеличить помощь Украине именно в части тяжелого вооружения.

Думаю, до самого начала войны никто не мог поверить, что в XXI веке может быть устроено такое. Особенно, конечно, шокируют масштабы жертв среди гражданского населения Украины, эти реки крови, которые проливают мирные жители украинских населенных пунктов. Все ооновские гуманитарные конвенции оказались бесцеремонно нарушены Россией. Хотя инициатором принятия этих конвенций после Второй мировой войны был — среди прочих стран — и Советский Союз.

- Губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил, что на границу области направлены дополнительные войска с учетом складывающейся обстановки в приграничных районах. Ранее жители российского Кирова нашли в своих подъездах объявления с требованием привести в порядок подвальные помещения многоквартирных многоэтажек. Подвалы надо готовить к обустройству в них бомбоубежищ. Может ли среди населения России вызывать антивоенные и, возможно, антикремлевские настроения страх перед приходом войны в собственную бытовую жизнь россиян? Или, напротив, пропаганда сумеет сделать образ врага для населения РФ еще более ненавистным?

- К сожалению, пропаганда в России работает с такой высокой эффективностью, что вряд ли эта пропаганда потеряет контроль над формированием общественных настроений. Ко всему прочему, если вспомнить начало войны, то Украину в образе потенциального агрессора российская пропаганда стала изображать заблаговременно. Ведь одной из причин российского вторжения в Украину российская пропаганда как раз называла якобы имевшиеся у украинских властей планы по нападению на Россию. С помощью этого утверждения декларировалось, что Россия, вторгаясь в Украину, на самом деле защищает свою территорию от агрессии. Так что вряд ли такие сигналы о возможных опасностях со стороны Украины сейчас помогут значительной части населения России понять, чем на самом деле является эта война.

Смотрите передачу целиком в повторе!

Ключевые слова
Наверх