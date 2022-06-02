Райдма: на Западе растет доверие к Украине, а вслед за доверием растет и объем военной помощи

- В первую очередь, нужно понимать, что Украине должно быть предоставлено право самой решать, как ей действовать в войне, какие задачи ставить и как их выполнять. Какие-либо высказываемые со стороны идеи о том, что на переговорах Украина, возможно, должна отказаться от каких-то территорий, являются совершенно неприемлемыми.
В то же время, как мне кажется, доверие международного сообщества к Украине достигло сейчас очень высокого уровня. Люди в мире стали очень хорошо понимать, что Украина в этой войне воюет только за свою территорию. Всем совершенно ясно, что у Украины нет никаких планов пытаться завоевать что-то по другую сторону границы. И рост этого доверия, и происходящее сейчас на войне дает основу для того, чтобы через политические дебаты выходить на такие решения, как поставки Украине самого мощного оружия. Как раз об одном из таких решений мы и узнали сейчас из новостей, пришедших из США.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон поставит Украине ракетные системы M270, аналогичные реактивным системам залпового огня HIMARS, которые передаст Киеву Вашингтон. Уоллес отметил, что поддержка Украины должна изменяться, поскольку меняется и тактика России. Как сказал Уоллес, новые поставки помогут Украине защищаться от жестокого применения Россией дальнобойной артиллерии, которую путинские силы без разбора применяют для уничтожения городов. Действительно ли можно сказать, что именно варварские способы ведения войны, выбранные Россией, побудили западные страны быть намного смелее в поддержке Украины?