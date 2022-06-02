Власти США сообщили, что Украина получит от Вашингтона реактивные системы залпового огня M142 HIMARS. Заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер сказал, что это оружие очень сильно укрепит военную мощь Украины и даст украинской армии возможность точно поражать российские цели на поле боя. Действительно ли поставки этого вида оружия могут оказать решающее влияние на ход войны? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees поговорит сегодня с депутатом Рийгикогу, членом парламентской комиссии по гособороне Мати Райдма (Партия реформ).
Студия Postimees: приведут ли новые поставки вооружений Киеву к перелому в войне в пользу Украины?
- Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Украина заверила партнеров: системы дальнобойного оружия, переданные Киеву Вашингтоном, не будет применяться для нанесения ударов по территории РФ. По словам Блинкена, новый пакет вооружений укрепит украинские позиции на любых переговорах c Россией. Есть ли надежда, что рост поставок оружия Украине побудит Россию искать какие-то пути если не к прекращению, то к замораживанию конфликта?
- Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил вчера, что правительство ФРГ приняло решение о поставке Украине систем ПВО IRIS-T SL. По словам Шольца, это самая современная система противовоздушной обороны из тех, которыми располагает Германия. Недавно Социал-демократическая партия, к которой принадлежит Шольц, довольно плохо выступила на местных выборах в Германии, и некоторые эксперты посчитали, что избиратели наказали Шольца за недостаточную поддержку Украины. Можно ли сказать, что жители многих стран Европы ждут сейчас от своих правительств не осторожной, а смелой помощи Украине?
- Россия захватила большую часть береговой линии Украины и разместила вдоль остального побережья флотилию и подводные лодки. Из-за этого сейчас порты не могут функционировать, суда не перевозят зерно. Россия в первые недели войны пугала человечество ядерной угрозой, но этот шантаж не сработал. Теперь, очевидно, Россия стала грозить всемирным продовольственным кризисом, и эта угроза выглядит более реальной, особенно для стран третьего мира. Насколько сильной картой в руках России является этот зерновой шантаж? Может ли под его давлением Запад смягчить какие-то санкции?
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