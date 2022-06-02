Студия Postimees: приведут ли новые поставки вооружений Киеву к перелому в войне в пользу Украины?

- Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Украина заверила партнеров: системы дальнобойного оружия, переданные Киеву Вашингтоном, не будет применяться для нанесения ударов по территории РФ. По словам Блинкена, новый пакет вооружений укрепит украинские позиции на любых переговорах c Россией. Есть ли надежда, что рост поставок оружия Украине побудит Россию искать какие-то пути если не к прекращению, то к замораживанию конфликта?

- Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил вчера, что правительство ФРГ приняло решение о поставке Украине систем ПВО IRIS-T SL. По словам Шольца, это самая современная система противовоздушной обороны из тех, которыми располагает Германия. Недавно Социал-демократическая партия, к которой принадлежит Шольц, довольно плохо выступила на местных выборах в Германии, и некоторые эксперты посчитали, что избиратели наказали Шольца за недостаточную поддержку Украины. Можно ли сказать, что жители многих стран Европы ждут сейчас от своих правительств не осторожной, а смелой помощи Украине?

- Россия захватила большую часть береговой линии Украины и разместила вдоль остального побережья флотилию и подводные лодки. Из-за этого сейчас порты не могут функционировать, суда не перевозят зерно. Россия в первые недели войны пугала человечество ядерной угрозой, но этот шантаж не сработал. Теперь, очевидно, Россия стала грозить всемирным продовольственным кризисом, и эта угроза выглядит более реальной, особенно для стран третьего мира. Насколько сильной картой в руках России является этот зерновой шантаж? Может ли под его давлением Запад смягчить какие-то санкции?